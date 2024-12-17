Можно ли объехать автобус на остановке: что говорит ПДД

На первый взгляд объезд автобуса на остановке кажется простым маневром. Однако он регулируется множеством нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы не нарушить правила. Решение зависит от ширины дороги, типа разметки и ряда других факторов.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлов Артём, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Автобус ГолАЗ-6228 в Москве

Когда объезд разрешен

Объезд автобуса возможен, если дорога многополосная, с двумя или более рядами движения в одном направлении. В этом случае маневр не нарушает правила. Однако если дорога состоит из двух встречных полос, ситуация становится сложнее. Пересечение сплошной разметки для объезда недопустимо, даже если автобус блокирует движение.

Некоторые водители пытаются оправдаться тем, что автобус — это "неподвижное препятствие". Однако закон трактует это иначе. Под "препятствием" понимаются аварии, ремонтные работы или крупные объекты, перекрывающие дорогу. Остановка автобуса для посадки пассажиров не относится к таким ситуациям.

Что грозит за нарушение

Пересечение сплошной разметки квалифицируется как выезд на встречную полосу и является серьезным нарушением. По статье 12.15 КоАП РФ за это предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Камеры фиксации также фиксируют такие маневры, выписывая штраф в автоматическом режиме.

Что говорят ГОСТы

Согласно ГОСТам (Р 52289-2019 и Р 51256-99), расстояние между автобусом и разметкой должно составлять не менее трех метров. Если это требование соблюдено, водители могут выполнить безопасный объезд, не нарушая правил. Однако на практике остановки часто проектируются с нарушением стандартов, а автобусы могут стоять вплотную к разметке.

Если автобус фактически блокирует движение и создает затор, это уже нарушение со стороны водителя общественного транспорта. По пункту 12.4 ПДД он может быть оштрафован на сумму от 500 до 2500 рублей согласно статье 12.19 КоАП РФ.

Как действовать в спорной ситуации

Если автобус стоит так, что объезд возможен только через сплошную разметку, лучше воздержаться от маневра и дождаться, пока транспортное средство освободит дорогу. Соблюдение правил убережет вас от штрафов и лишения прав.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

