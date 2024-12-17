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Статистика надёжности: три внедорожника, которые не подведут

2:36
Авто

Многие современные автомобили с трудом выдерживают гарантийный срок, даже если их владельцы строго следуют рекомендациям техобслуживания. Однако существуют исключения — машины, которые служат десятилетиями и становятся частью семьи. Эти автомобили отличаются непревзойденной надежностью и заслуживают звания настоящих "долгожителей".

Toyota Highlander
Фото: Wikipedia by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Highlander

Эксперты iSeeCars проанализировали свыше 750 тысяч отзывов владельцев и составили рейтинг автомобилей, которые остаются на ходу более 20 лет. Журналисты njcar. ru выбрали тройку внедорожников, чьи владельцы не готовы с ними расстаться даже спустя два десятилетия активной эксплуатации.

Toyota Highlander: легенда надежности

Этот кроссовер давно стал символом долговечности. Toyota Highlander славится беспроблемной эксплуатацией и способностью оставаться на ходу даже после пробега в 300 тысяч километров. Его владельцы отмечают, что автомобиль становится не просто транспортным средством, а членом семьи. По данным статистики, каждый пятый владелец Highlander использует его свыше 20 лет, оставаясь верным этой модели.

Honda Pilot: практичность и комфорт в одном автомобиле

Honda Pilot — это сочетание долговечности, удобства и функциональности. Просторный семиместный салон и передовая система полного привода iVTM-4 делают этот внедорожник идеальным для семейных поездок на дальние расстояния. Более 15% владельцев сохраняют свои Pilot в отличном состоянии даже спустя два десятилетия, не находя причин для замены.

Honda CR-V: баланс практичности и надежности

Компактный, но вместительный Honda CR-V стал лидером в своем сегменте благодаря низкому расходу топлива, минимальным затратам на обслуживание и высочайшему качеству. Особенно популярна версия с 2,4-литровым мотором на 190 л. с., известная своей долговечностью. Более 13% владельцев продолжают эксплуатировать CR-V свыше 20 лет, что подтверждает его статус надежного кроссовера.

Другие достойные упоминания

В список "долгожителей" также вошли Subaru Forester (13%), Toyota RAV4 (12,7%), Toyota Prius (12,3%) и Toyota 4Runner (11,9%).

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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