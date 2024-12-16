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Пять способов подкачать колесо в дороге: советы и предупреждения

3:03
Авто

Если в городе спущенное колесо можно быстро подкачать на ближайшей заправке или с помощью компрессора, то за городом или в отдаленных местах ситуация может стать сложнее. В таких условиях приходится проявлять изобретательность. Владелец шиномонтажной мастерской в интервью njcar.ru рассказал, какие популярные методы действительно работают, а какие могут принести больше проблем, чем пользы.

Шины на зимней дороге
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шины на зимней дороге

Практичные способы

  • Обратиться к дальнобойщикам
    У многих грузовиков с пневматическими тормозами есть возможность подать мощный поток воздуха через шланг. Дальнобойщики, как правило, всегда имеют необходимое оборудование под рукой и могут помочь подкачать колесо.
  • АЗС
    Большинство автозаправочных станций оснащены станциями подкачки шин. Если поблизости есть АЗС, можно доехать до нее, используя запаску, или попросить попутчиков довезти спущенное колесо для подкачки.

Сомнительные методы

  • Баллончики со сжатым воздухом
    Баллоны, используемые для чистки офисной техники, могут подойти для кратковременной подкачки. Но учтите, что для накачки одной шины потребуется 20–25 литров воздуха, что делает этот способ крайне неудобным.
  • Использование паров топлива
    Эффектный метод, популярный в интернете: при воспламенении паров топлива покрышка фиксируется на ободе за счет расширения воздуха. Однако для полноценной подкачки давления (более 0,3–0,4 атмосферы) этот способ бесполезен.
  • Огнетушитель
    Огнетушитель действительно может подать небольшой объем воздуха, но итоговое давление не превышает 0,2 атмосферы.
  • Подкачка через выхлопную трубу
    При герметичном подключении шланга к выхлопной системе двигателя можно достичь давления до 2 бар. Однако это серьезно нагружает каталитический нейтрализатор и может повредить гофру выхлопной системы. Способ следует использовать только в экстренных ситуациях.
  • Перекачка воздуха из других колес
    На первый взгляд метод выглядит логично, но он сопряжен с техническими трудностями. Вентиль мешает свободной перекачке воздуха, а при выкручивании золотников вы рискуете потерять давление сразу в нескольких колесах.

Что делать на практике

Самым надежным и безопасным способом остается наличие в автомобиле исправной запаски. Компактный электрический компрессор — еще одно универсальное решение, которое можно использовать в любой ситуации. Кроме того, он может помочь не только вам, но и другим водителям на дороге.

Помните, что использование сомнительных методов подкачки может не только не решить проблему, но и повредить автомобиль. Разумнее заранее позаботиться об исправном оборудовании и минимизировать риск неприятностей в пути.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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