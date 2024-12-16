Зимние опасности для авто: как морозы убивают двигатель и подвеску

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Зима — настоящее испытание для автомобиля. Сильные морозы воздействуют практически на все узлы и агрегаты, вызывая их износ или поломки. Руководитель автосервиса Fit Service Андрей Кузин рассказал "Газете.ru", с какими проблемами чаще всего сталкиваются автомобилисты в холодное время года и как их можно избежать.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зимняя дорога

Основные проблемы в зимний период

Течь технических жидкостей

Резкие перепады температур могут вызывать трещины и разрывы резиновых соединений, уплотнений, сальников и прокладок. Именно из-за этого водители чаще всего обращаются на СТО.

Резкие перепады температур могут вызывать трещины и разрывы резиновых соединений, уплотнений, сальников и прокладок. Именно из-за этого водители чаще всего обращаются на СТО. Поломки подвески

Зимой нагрузка на подвеску увеличивается. В зоне риска — амортизаторы, шаровые опоры и сайлентблоки, которые под воздействием холода замерзают и теряют эластичность. Это часто приводит к необходимости замены деталей.

Зимой нагрузка на подвеску увеличивается. В зоне риска — амортизаторы, шаровые опоры и сайлентблоки, которые под воздействием холода замерзают и теряют эластичность. Это часто приводит к необходимости замены деталей. Проблемы с системой охлаждения

Если залит некачественный антифриз, он может замерзнуть, что потребует полной разборки системы охлаждения для его замены. Низкие температуры также негативно влияют на радиатор, который может треснуть.

Если залит некачественный антифриз, он может замерзнуть, что потребует полной разборки системы охлаждения для его замены. Низкие температуры также негативно влияют на радиатор, который может треснуть. Неисправности печки

В сильные морозы нередко выходят из строя термостат или вентилятор отопителя. Это приводит к тому, что салон автомобиля остается холодным, даже если двигатель прогрет.

В сильные морозы нередко выходят из строя термостат или вентилятор отопителя. Это приводит к тому, что салон автомобиля остается холодным, даже если двигатель прогрет. Сбой запуска двигателя

Классическая зимняя проблема — машина не заводится после ночи на улице. Причиной чаще всего становится разряженный или изношенный аккумулятор, который теряет свою емкость на морозе.

Как подготовить автомобиль к зиме

Проверьте состояние аккумулятора и замените его, если он старше трех лет.

Используйте качественный антифриз, рассчитанный на низкие температуры.

Осмотрите подвеску на наличие износа и повреждений.

Убедитесь, что все уплотнители и сальники в хорошем состоянии.

Регулярно прогревайте двигатель, чтобы избежать чрезмерного охлаждения системы.

Зима — это время, когда лучше уделить автомобилю больше внимания, чтобы избежать серьезных поломок и лишних трат.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

