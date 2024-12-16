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Зимние опасности для авто: как морозы убивают двигатель и подвеску

2:17
Авто

Зима — настоящее испытание для автомобиля. Сильные морозы воздействуют практически на все узлы и агрегаты, вызывая их износ или поломки. Руководитель автосервиса Fit Service Андрей Кузин рассказал "Газете.ru", с какими проблемами чаще всего сталкиваются автомобилисты в холодное время года и как их можно избежать.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимняя дорога

Основные проблемы в зимний период

  • Течь технических жидкостей
    Резкие перепады температур могут вызывать трещины и разрывы резиновых соединений, уплотнений, сальников и прокладок. Именно из-за этого водители чаще всего обращаются на СТО.
  • Поломки подвески
    Зимой нагрузка на подвеску увеличивается. В зоне риска — амортизаторы, шаровые опоры и сайлентблоки, которые под воздействием холода замерзают и теряют эластичность. Это часто приводит к необходимости замены деталей.
  • Проблемы с системой охлаждения
    Если залит некачественный антифриз, он может замерзнуть, что потребует полной разборки системы охлаждения для его замены. Низкие температуры также негативно влияют на радиатор, который может треснуть.
  • Неисправности печки
    В сильные морозы нередко выходят из строя термостат или вентилятор отопителя. Это приводит к тому, что салон автомобиля остается холодным, даже если двигатель прогрет.
  • Сбой запуска двигателя
    Классическая зимняя проблема — машина не заводится после ночи на улице. Причиной чаще всего становится разряженный или изношенный аккумулятор, который теряет свою емкость на морозе.

Как подготовить автомобиль к зиме

  • Проверьте состояние аккумулятора и замените его, если он старше трех лет.
  • Используйте качественный антифриз, рассчитанный на низкие температуры.
  • Осмотрите подвеску на наличие износа и повреждений.
  • Убедитесь, что все уплотнители и сальники в хорошем состоянии.
  • Регулярно прогревайте двигатель, чтобы избежать чрезмерного охлаждения системы.

Зима — это время, когда лучше уделить автомобилю больше внимания, чтобы избежать серьезных поломок и лишних трат.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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