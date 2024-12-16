Зимние опасности для авто: как морозы убивают двигатель и подвеску

Зима — настоящее испытание для автомобиля. Сильные морозы воздействуют практически на все узлы и агрегаты, вызывая их износ или поломки. Руководитель автосервиса Fit Service Андрей Кузин рассказал "Газете.ru", с какими проблемами чаще всего сталкиваются автомобилисты в холодное время года и как их можно избежать.
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Зимняя дорога
Основные проблемы в зимний период
Течь технических жидкостей Резкие перепады температур могут вызывать трещины и разрывы резиновых соединений, уплотнений, сальников и прокладок. Именно из-за этого водители чаще всего обращаются на СТО.
Поломки подвески Зимой нагрузка на подвеску увеличивается. В зоне риска — амортизаторы, шаровые опоры и сайлентблоки, которые под воздействием холода замерзают и теряют эластичность. Это часто приводит к необходимости замены деталей.
Проблемы с системой охлаждения Если залит некачественный антифриз, он может замерзнуть, что потребует полной разборки системы охлаждения для его замены. Низкие температуры также негативно влияют на радиатор, который может треснуть.
Неисправности печки В сильные морозы нередко выходят из строя термостат или вентилятор отопителя. Это приводит к тому, что салон автомобиля остается холодным, даже если двигатель прогрет.
Сбой запуска двигателя Классическая зимняя проблема — машина не заводится после ночи на улице. Причиной чаще всего становится разряженный или изношенный аккумулятор, который теряет свою емкость на морозе.
Как подготовить автомобиль к зиме
Проверьте состояние аккумулятора и замените его, если он старше трех лет.
Используйте качественный антифриз, рассчитанный на низкие температуры.
Осмотрите подвеску на наличие износа и повреждений.
Убедитесь, что все уплотнители и сальники в хорошем состоянии.
Регулярно прогревайте двигатель, чтобы избежать чрезмерного охлаждения системы.
Зима — это время, когда лучше уделить автомобилю больше внимания, чтобы избежать серьезных поломок и лишних трат.
Уточнения
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.