Экономьте на авто: какие машины подешевели до 48% в декабре

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Российский авторынок в декабре 2024 года демонстрирует резкое отличие от того, что было год назад. Ожидания традиционных предновогодних скидок сменились прогнозами о дальнейшем росте цен. Но производители, стремясь поддержать падающий спрос, предлагают бонусы, кредитные программы и щедрые скидки на популярные модели.

Фото: Freepik by Designed by Freepik покупка автомобиля

Что происходит на рынке

На российский автопром в конце 2024 года обрушились серьезные испытания. С октября повысился утильсбор, рубль ослаб на 10%, а ключевая ставка выросла до 21%. Эти факторы вызвали подорожание автомобилей и автокредитов. В ноябре продажи новых машин упали на 29% относительно октября. Эксперты заявляют, что уже в январе цены на авто могут вырасти на 10–15%.

Однако в декабре производители активизировались, предлагая выгодные условия, которые включают скидки до 1 млн рублей. Вот некоторые из самых заманчивых предложений.

ТОП-5 автомобилей со скидками

Geely Atlas Pro

Кроссовер доступен с двумя моторами и четырьмя уровнями оснащения. Максимальная выгода достигает 600 тысяч рублей:

Прямая скидка – 110 тысяч рублей;

Кредит – еще 220 тысяч рублей;

Трейд-ин – 270 тысяч рублей.

Итоговая стоимость полноприводной версии с топовым мотором (177 л.с.) и «роботом» снижена на 16–19% – до 2,63–2,94 млн рублей.

Jetour Dashing

Компактный кроссовер Comfort с турбомотором на 147 л.с. предлагается со скидкой до 720 тысяч рублей:

Прямая скидка – 300 тысяч рублей;

Выгода за кредит – 220 тысяч;

Трейд-ин – 200 тысяч.

Финальная цена автомобиля снижается на 27% – до 1,99 млн рублей. Также покупателям дарят полис КАСКО.

Kaiyi

Под брендом Kaiyi доступны выгодные предложения:

Kaiyi E5 : скидка 715 тысяч рублей (цена снижена на 34% до 1,4 млн рублей).

: скидка 715 тысяч рублей (цена снижена на 34% до 1,4 млн рублей). Kaiyi X3 Pro: выгода до 785 тысяч рублей (-30%).

выгода до 785 тысяч рублей (-30%). Kaiyi X7: скидка до 800 тысяч рублей (-23%).

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in hybrid

Семиместный гибридный кроссовер предлагает выгоду до 1 101 000 рублей:

Кредитная программа – минус 650 тысяч рублей;

Трейд-ин – еще 401 тысяча рублей;

Скидка на зарядную станцию – 50 тысяч рублей.

Итоговая цена – 3,75 млн рублей (-23%).

Evolute i-Pro

Электрокар с запасом хода 400 км доступен с субсидией 925 тысяч рублей и дополнительными скидками:

Прямая скидка – 300 тысяч рублей;

Выгода на КАСКО – 75 тысяч рублей.

Цена снижается почти на 48% – до 1,55 млн рублей.

Перспективы

Эксперты предупреждают: после Нового года цены продолжат расти. Сейчас – лучшее время для тех, кто планирует покупку автомобиля, сообщает 110km.ru.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

