Российский авторынок в декабре 2024 года демонстрирует резкое отличие от того, что было год назад. Ожидания традиционных предновогодних скидок сменились прогнозами о дальнейшем росте цен. Но производители, стремясь поддержать падающий спрос, предлагают бонусы, кредитные программы и щедрые скидки на популярные модели.
На российский автопром в конце 2024 года обрушились серьезные испытания. С октября повысился утильсбор, рубль ослаб на 10%, а ключевая ставка выросла до 21%. Эти факторы вызвали подорожание автомобилей и автокредитов. В ноябре продажи новых машин упали на 29% относительно октября. Эксперты заявляют, что уже в январе цены на авто могут вырасти на 10–15%.
Однако в декабре производители активизировались, предлагая выгодные условия, которые включают скидки до 1 млн рублей. Вот некоторые из самых заманчивых предложений.
Geely Atlas Pro
Кроссовер доступен с двумя моторами и четырьмя уровнями оснащения. Максимальная выгода достигает 600 тысяч рублей:
Итоговая стоимость полноприводной версии с топовым мотором (177 л.с.) и «роботом» снижена на 16–19% – до 2,63–2,94 млн рублей.
Jetour Dashing
Компактный кроссовер Comfort с турбомотором на 147 л.с. предлагается со скидкой до 720 тысяч рублей:
Финальная цена автомобиля снижается на 27% – до 1,99 млн рублей. Также покупателям дарят полис КАСКО.
Kaiyi
Под брендом Kaiyi доступны выгодные предложения:
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in hybrid
Семиместный гибридный кроссовер предлагает выгоду до 1 101 000 рублей:
Итоговая цена – 3,75 млн рублей (-23%).
Evolute i-Pro
Электрокар с запасом хода 400 км доступен с субсидией 925 тысяч рублей и дополнительными скидками:
Цена снижается почти на 48% – до 1,55 млн рублей.
Эксперты предупреждают: после Нового года цены продолжат расти. Сейчас – лучшее время для тех, кто планирует покупку автомобиля, сообщает 110km.ru.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.