Декабрьские акции: где найти автомобиль почти вдвое дешевле

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Декабрь 2024 года стал удивительным месяцем для российского авторынка. Вопреки прогнозам о росте цен на автомобили, производители запустили масштабные акции, предлагая внушительные скидки на популярные модели. Это стало возможным благодаря сочетанию скидок, трейд-ина, субсидий и специальных кредитных программ. Вот самые выгодные предложения месяца.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Geely Atlas Pro: экономия до 600 тысяч рублей

Среднеразмерный кроссовер Geely Atlas Pro в топовой комплектации с полным приводом, 177-сильным мотором и 7-ступенчатым "роботом" предлагается со скидкой до 600 тысяч рублей.

Базовая стоимость: 3,23-3,54 млн рублей.

Финальная цена: 2,63-2,94 млн рублей.

Как достигается скидка:

110 тысяч рублей — прямая скидка,

220 тысяч рублей — при покупке в кредит,

270 тысяч рублей — за сдачу машины в трейд-ин.

Jetour Dashing: экономия до 720 тысяч рублей

Компактный кроссовер Jetour Dashing с 1,5-литровым турбомотором (147 л. с.) и 6-ступенчатым "роботом" стал доступнее на 27%.

Базовая стоимость: 2,71 млн рублей.

Финальная цена: 1,99 млн рублей.

Как достигается скидка:

300 тысяч рублей — прямая скидка,

220 тысяч рублей — при покупке в кредит,

200 тысяч рублей — за трейд-ин.

Дополнительно: в подарок предоставляется полис КАСКО.

Kaiyi: скидки до 800 тысяч рублей

Седан Kaiyi E5, а также кроссоверы Kaiyi X3 Pro и X7, произведённые на заводе "Автотор", участвуют в декабрьской акции.

Kaiyi E5: Базовая стоимость: 2,12 млн рублей.

Финальная цена: 1,4 млн рублей (экономия 34%).

Kaiyi X3 Pro: скидка до 785 тысяч рублей (-30%).

Kaiyi X7: скидка до 800 тысяч рублей (-23%).

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid: скидка до 1,1 млн рублей

Гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro способен преодолевать до 1000 километров на одном баке и заряженной батарее.

Базовая стоимость: 4,85 млн рублей.

Финальная цена: 3,75 млн рублей (экономия 23%).

Как достигается скидка:

650 тысяч рублей — по программе "Chery Легко!",

401 тысяча рублей — за трейд-ин,

50 тысяч рублей — при покупке зарядной станции.

Evolute i-Pro: экономия до 1,375 млн рублей

Электрический седан Evolute i-Pro стал самым выгодным предложением месяца благодаря государственной субсидии.

Базовая стоимость: 2,85 млн рублей.

Финальная цена: 1,55 млн рублей (экономия 48%).

Как достигается скидка: