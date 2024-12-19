Декабрьские акции: где найти автомобиль почти вдвое дешевле

Декабрь 2024 года стал удивительным месяцем для российского авторынка. Вопреки прогнозам о росте цен на автомобили, производители запустили масштабные акции, предлагая внушительные скидки на популярные модели. Это стало возможным благодаря сочетанию скидок, трейд-ина, субсидий и специальных кредитных программ. Вот самые выгодные предложения месяца.
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Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Geely Atlas Pro: экономия до 600 тысяч рублей
Среднеразмерный кроссовер Geely Atlas Pro в топовой комплектации с полным приводом, 177-сильным мотором и 7-ступенчатым "роботом" предлагается со скидкой до 600 тысяч рублей.
Базовая стоимость: 3,23-3,54 млн рублей.
Финальная цена: 2,63-2,94 млн рублей.
Как достигается скидка:
110 тысяч рублей — прямая скидка,
220 тысяч рублей — при покупке в кредит,
270 тысяч рублей — за сдачу машины в трейд-ин.
Jetour Dashing: экономия до 720 тысяч рублей
Компактный кроссовер Jetour Dashing с 1,5-литровым турбомотором (147 л. с.) и 6-ступенчатым "роботом" стал доступнее на 27%.
Базовая стоимость: 2,71 млн рублей.
Финальная цена: 1,99 млн рублей.
Как достигается скидка:
300 тысяч рублей — прямая скидка,
220 тысяч рублей — при покупке в кредит,
200 тысяч рублей — за трейд-ин.
Дополнительно: в подарок предоставляется полис КАСКО.
Kaiyi: скидки до 800 тысяч рублей
Седан Kaiyi E5, а также кроссоверы Kaiyi X3 Pro и X7, произведённые на заводе "Автотор", участвуют в декабрьской акции.
Kaiyi E5: Базовая стоимость: 2,12 млн рублей.
Финальная цена: 1,4 млн рублей (экономия 34%).
Kaiyi X3 Pro: скидка до 785 тысяч рублей (-30%).
Kaiyi X7: скидка до 800 тысяч рублей (-23%).
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid: скидка до 1,1 млн рублей
Гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro способен преодолевать до 1000 километров на одном баке и заряженной батарее.
Базовая стоимость: 4,85 млн рублей.
Финальная цена: 3,75 млн рублей (экономия 23%).
Как достигается скидка:
650 тысяч рублей — по программе "Chery Легко!",
401 тысяча рублей — за трейд-ин,
50 тысяч рублей — при покупке зарядной станции.
Evolute i-Pro: экономия до 1,375 млн рублей
Электрический седан Evolute i-Pro стал самым выгодным предложением месяца благодаря государственной субсидии.
Базовая стоимость: 2,85 млн рублей.
Финальная цена: 1,55 млн рублей (экономия 48%).
Как достигается скидка:
925 тысяч рублей — государственная субсидия на покупку электрокаров,