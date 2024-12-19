Овердрайв — это повышающая передача, чаще всего встречающаяся в автоматических коробках передач. В некоторых автомобилях она управляется кнопкой O/D или O/D OFF рядом с селектором передач. Эта кнопка отключает овердрайв, не давая коробке передач использовать повышенную передачу.
Изначально овердрайв был отдельным узлом в трансмиссии, предназначенным для снижения оборотов двигателя на трассе, улучшения топливной экономичности и повышения комфорта. Это позволяло водителям поддерживать постоянную скорость при меньших затратах энергии.
Овердрайв добавлялся к стандартной коробке передач как дополнительный редуктор, который включался вручную. Он использовался с высшей передачей и снижал обороты двигателя, жертвуя крутящим моментом.
Со временем овердрайв стал встроенной частью автоматической коробки передач, особенно в трёх- и четырёхступенчатых АКП. Например, в таких коробках третья передача была прямой (передаточное отношение 1:1), а четвёртая — повышающей.
Овердрайв следует использовать как обычную повышающую передачу.
В стандартных условиях отключать овердрайв нет необходимости. При включённом овердрайве коробка передач использует повышенные передачи, что снижает обороты двигателя и расход топлива.
Отключение овердрайва сопровождается индикацией "O/D OFF" на приборной панели. Этот режим рекомендуется только в специфических ситуациях, где экономия топлива уступает важности тяги и управляемости.
Современные автомобили оснащаются коробками передач с 7-10 ступенями, где сразу несколько передач являются повышающими. Это делает управление отдельной повышающей передачей ненужным.
В новых АКП трансмиссия автоматически выбирает оптимальную передачу для текущих условий, что устраняет необходимость в кнопке овердрайва. Поэтому термин "овердрайв" становится архаизмом, напоминая о технологиях прошлого.
Коро́бка переда́ч — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.