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Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей

2:59
Авто

Что такое овердрайв

Овердрайв — это повышающая передача, чаще всего встречающаяся в автоматических коробках передач. В некоторых автомобилях она управляется кнопкой O/D или O/D OFF рядом с селектором передач. Эта кнопка отключает овердрайв, не давая коробке передач использовать повышенную передачу.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

История овердрайва: от новшества к стандарту

Изначально овердрайв был отдельным узлом в трансмиссии, предназначенным для снижения оборотов двигателя на трассе, улучшения топливной экономичности и повышения комфорта. Это позволяло водителям поддерживать постоянную скорость при меньших затратах энергии.

Овердрайв добавлялся к стандартной коробке передач как дополнительный редуктор, который включался вручную. Он использовался с высшей передачей и снижал обороты двигателя, жертвуя крутящим моментом.

Со временем овердрайв стал встроенной частью автоматической коробки передач, особенно в трёх- и четырёхступенчатых АКП. Например, в таких коробках третья передача была прямой (передаточное отношение 1:1), а четвёртая — повышающей.

Как пользоваться овердрайвом

Овердрайв следует использовать как обычную повышающую передачу.

  • Включённый овердрайв: позволяет экономить топливо и снижать нагрузку на двигатель при движении на высокой скорости. Это штатный режим, который идеально подходит для езды по городу и трассе.
  • Отключение овердрайва (O/D OFF): делает коробку передач трёхступенчатой.
  • Этот режим полезен в ситуациях, где важны тяга и точный контроль над автомобилем: при движении по скользким дорогам;
  • при подъёме в гору;
  • при буксировке прицепа;
  • при движении по бездорожью;
  • при необходимости резкого ускорения (например, для обгона).

Нужен ли овердрайв в повседневной езде

В стандартных условиях отключать овердрайв нет необходимости. При включённом овердрайве коробка передач использует повышенные передачи, что снижает обороты двигателя и расход топлива.

Отключение овердрайва сопровождается индикацией "O/D OFF" на приборной панели. Этот режим рекомендуется только в специфических ситуациях, где экономия топлива уступает важности тяги и управляемости.

Почему овердрайв считается устаревшим

Современные автомобили оснащаются коробками передач с 7-10 ступенями, где сразу несколько передач являются повышающими. Это делает управление отдельной повышающей передачей ненужным.

В новых АКП трансмиссия автоматически выбирает оптимальную передачу для текущих условий, что устраняет необходимость в кнопке овердрайва. Поэтому термин "овердрайв" становится архаизмом, напоминая о технологиях прошлого.

Уточнения

Коро́бка переда́ч — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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