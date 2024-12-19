Продажа машины из наследства: что нужно знать о регистрации и налогах

Получение автомобиля в наследство — ситуация, требующая внимательного подхода. Вы можете оставить транспортное средство себе или продать его, если оно вам не нужно. Разберём, как правильно оформить наследственный автомобиль, чтобы избежать юридических сложностей и штрафов.
Распоряжаться машиной можно только после завершения юридической процедуры принятия наследства. Этот процесс фиксирует ваше право собственности и, соответственно, право на управление и продажу автомобиля.
Начать оформление наследства можно через 6 месяцев после смерти наследодателя.
Этот период даётся для:
Важно помнить, что наследник берёт на себя не только имущество, но и обязательства покойного, включая погашение долгов.
До завершения оформления вы не можете пользоваться автомобилем.
Причины:
После получения свидетельства о праве на наследство вы можете продать машину.
Покупателю-физическому лицу:
Продажа юридическому лицу:
Объявления на профильных сайтах:
Подготовьте качественные фото и подробное описание. Укажите цену, исходя из рыночной стоимости, и будьте готовы к переговорам.
Продажа перекупщикам:
Быстрый способ, но стоит быть готовым к снижению цены. Обратитесь к независимому оценщику, чтобы избежать потерь.
Услуга выкупа авто:
Компании по выкупу предлагают удобный формат сделки. После онлайн-оценки специалист проведёт осмотр и предложит итоговую стоимость. Оформление занимает не больше часа.
Если вы продаёте машину, находящуюся в собственности менее трёх лет, нужно уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
Как уменьшить налогооблагаемую базу:
Когда налог не уплачивается:
Если вы продаёте машину спустя три года после получения наследства.
Насле́дование — переход имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам).
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.