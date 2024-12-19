Продажа машины из наследства: что нужно знать о регистрации и налогах

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Получение автомобиля в наследство — ситуация, требующая внимательного подхода. Вы можете оставить транспортное средство себе или продать его, если оно вам не нужно. Разберём, как правильно оформить наследственный автомобиль, чтобы избежать юридических сложностей и штрафов.

Фото: commons.wikimedia.org by Petya94, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рукопожатие

Когда можно продавать автомобиль, полученный в наследство

Распоряжаться машиной можно только после завершения юридической процедуры принятия наследства. Этот процесс фиксирует ваше право собственности и, соответственно, право на управление и продажу автомобиля.

Начать оформление наследства можно через 6 месяцев после смерти наследодателя.

Этот период даётся для:

выявления других наследников,

решения вопросов раздела имущества,

урегулирования долгов наследодателя.

Важно помнить, что наследник берёт на себя не только имущество, но и обязательства покойного, включая погашение долгов.

Управление автомобилем до оформления наследства

До завершения оформления вы не можете пользоваться автомобилем.

Причины:

Регистрация транспортного средства прекращается после смерти владельца. Машина снимается с учёта, а номера становятся недействительными. Езда на таком авто грозит штрафами до 5 000 рублей и даже лишением прав.

Полисы ОСАГО и каско аннулируются, что делает использование автомобиля небезопасным и незаконным.

Переместить машину лучше с помощью эвакуатора и оставить её в месте хранения до завершения оформления.

Продажа автомобиля после оформления наследства

После получения свидетельства о праве на наследство вы можете продать машину.

Покупателю-физическому лицу:

Регистрация автомобиля на себя перед продажей необязательна. Покупатель сможет поставить авто на учёт, предоставив договор купли-продажи и заверенную копию свидетельства о наследстве. Не нужно вписывать себя в ПТС — просто подписывайте договор от имени предыдущего владельца.

Продажа юридическому лицу:

Для сделки с компанией придётся зарегистрировать автомобиль на своё имя. Это требование связано с бухгалтерией и налоговым учётом юрлиц. Если вы собираетесь пользоваться машиной до продажи, то её регистрация в ГАИ обязательна. У вас есть 10 дней с момента получения свидетельства о наследстве, чтобы подать документы через Госуслуги.

Способы продажи автомобиля

Объявления на профильных сайтах:

Подготовьте качественные фото и подробное описание. Укажите цену, исходя из рыночной стоимости, и будьте готовы к переговорам.

Продажа перекупщикам:

Быстрый способ, но стоит быть готовым к снижению цены. Обратитесь к независимому оценщику, чтобы избежать потерь.

Услуга выкупа авто:

Компании по выкупу предлагают удобный формат сделки. После онлайн-оценки специалист проведёт осмотр и предложит итоговую стоимость. Оформление занимает не больше часа.

Уплата налогов при продаже автомобиля

Если вы продаёте машину, находящуюся в собственности менее трёх лет, нужно уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Как уменьшить налогооблагаемую базу:

Учитывайте расходы наследодателя на покупку машины, если у вас есть подтверждающие документы.

Используйте имущественный вычет, если автомобиль продаётся дешевле 250 000 рублей.

Когда налог не уплачивается:

Если вы продаёте машину спустя три года после получения наследства.

Уточнения

Насле́дование — переход имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам).



