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Эти устройства спасут ваш автомобиль от замерзания в морозы

1:40
Авто

Суровые зимние условия требуют особого подхода к эксплуатации автомобиля. Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал о самых эффективных способах обогрева машины, которые помогут избежать проблем с запуском двигателя и сохранить комфорт на дороге.

Машина под снегом
Фото: Own work by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина под снегом

Обогрев поддона картера: проверенный метод

Один из популярных способов согреть автомобиль — обогрев поддона картера. Для этого используются внешние обогреватели или встроенные тэны, которые обеспечивают подогрев масла в двигателе. На рынке также можно найти более простые решения — специальные пластины, которые крепятся снаружи картера и подключаются к сети 220 В. Такой метод особенно полезен для жителей северных регионов.

Обогреваемые дворники: защита от наледи

Заменить стандартные щётки стеклоочистителя на обогреваемые — ещё одно полезное решение для зимы. Хотя они не способны справиться с последствиями ледяного дождя, при езде в непогоду такие дворники остаются чистыми и эффективными, что значительно улучшает обзор и безопасность на дороге.

Обогрев омывающей жидкости: текучесть даже в мороз

Для предотвращения замерзания омывающей жидкости зимой может использоваться устройство, напоминающее кипятильник. Оно подключается к системе охлаждения двигателя и передаёт тепло от охлаждающей жидкости к бачку с омывайкой. Такая система помогает даже густой изопропиловой жидкости вернуть текучесть, что делает её использование более эффективным в сильный мороз.

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость разг. омыва́йка — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля. Во многих современных автомобилях кроме стёкол омываются также фары. Раствор разбрызгивается через специальные форсунки и счищается щётками стеклоочистителей ("дворниками").
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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