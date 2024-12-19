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Когда электроника мешает: ситуации, где отключение ESP необходимо

2:21
Авто

Система ESP (Electronic Stability Program) играет ключевую роль в обеспечении безопасности автомобиля. Она помогает водителю сохранить управление в сложных дорожных условиях, таких как скольжение или занос, и предотвращает аварийные ситуации.

Автомобиль зимой
Фото: United States Army by Staff Sgt. Kassidy Snyder, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль зимой

Система работает за счёт датчиков, которые отслеживают скорость вращения и положение колёс. При потере управления она активирует тормоза на определённых колёсах и может корректировать мощность двигателя. ESP объединена с ABS и антипробуксовочной системой, что делает её универсальным инструментом для предотвращения аварий.

Однако электроника не всегда приносит пользу. Есть случаи, когда её вмешательство может усложнить задачу водителя. Именно поэтому в автомобилях предусмотрена возможность отключения ESP.

Когда стоит отключить ESP

Преодоление грязи, песка или рыхлого снега

ESP часто снижает проходимость автомобиля в условиях, где требуется двигаться ходом на высокой скорости. Электроника может уменьшить тягу двигателя и затормозить колёса, что повышает риск застревания. Выключение ESP позволяет водителю использовать всю мощность двигателя и увеличить шансы преодолеть препятствие.

Тронуться на подъёме с нестабильным зацепом

При старте в горку на скользкой дороге система, которая предотвращает буксование, может ухудшить ситуацию. Буксование в некоторых случаях является единственным способом продолжить движение, поэтому отключение ESP поможет справиться с задачей.

Использование запасного колеса

Когда на ось устанавливается запасное колесо или докатка, система начинает некорректно считывать данные. Это может привести к нестабильности автомобиля, поэтому отключение ESP становится временной мерой безопасности.

Выезд на гоночный трек или дрифт

На гоночной трассе или во время дрифта ESP может мешать водителю. Она "душит" мощность двигателя и старается выровнять машину при каждом заносе, что противоречит целям экстремального вождения. В таких ситуациях профессиональные водители отключают систему, чтобы получить полный контроль над автомобилем.

Уточнения

Стабилиза́ция — стабилизатор поперечной устойчивости, устройство в подвеске, обеспечивающее подавление боковых кренов в поворотах.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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