Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВСУ подтвердили свою главную проблему — нехватку личного состава
Осветление кожи: как избавиться от пятен на локтях и подмышках
Эффективные упражнения для стройного и подтянутого тела
Этот простой рецепт улучшит здоровье ваших цветов
Укачивает после работы за компьютером: как справиться с кибер-болезнью
Единственное животное на Земле, которое не нуждается в дыхании
Какие инфекции передаются от кошек и как их избежать
Новогодние авиарейсы «Победы» стали платными для сказочных персонажей
Михаил Боярский возглавил рейтинг самых красивых советских звёзд

Почему водителю стоит вести записи о заправках

Почему опытные водители ведут дневник заправок: вы тоже должны
1:18
Авто

Большинство автовладельцев не привыкли фиксировать информацию о поездках и расходах на автомобиль. Однако простой дневник в виде тетрадки или приложения для заметок может стать полезным инструментом для контроля состояния машины. Всего две записи помогут своевременно выявить потенциальные проблемы.

Книга
Фото: unsplash.com by Mariana Vusiatytska mariana_, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Книга

Что нужно записывать:

  1. Дата и время заправки: фиксируйте, когда был восполнен запас топлива в баке.
  2. Пробег автомобиля: записывайте, сколько километров машина прошла на момент каждой заправки.

Зачем вести такие записи

Эти данные помогут вам следить за расходом топлива. Если вы заметите, что заправляться приходится чаще, а привычного объёма бензина или дизеля уже не хватает для прохождения стандартных расстояний, это может сигнализировать о проблемах с автомобилем.

Снижение пробега между заправками — это часто первый признак серьёзных неисправностей, таких как проблемы с двигателем, топливной системой или колёсами.

Своевременная диагностика поможет устранить проблему на ранней стадии и избежать серьёзных затрат в будущем. Ведение дневника заправок — это простой и доступный способ продлить срок службы вашего автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
Российский шоу-бизнес
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой Аудио 
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Садоводство, цветоводство
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой Аудио 
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.

Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова Можно ли покупать машину, которая использовалась в такси или каршеринге? Дмитрий Плотников Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
В семье певицы Валерии случилось горе
Новогодний ужин: какие сорта рыбы удивят гостей
Почему пельмени не стоит бросать в кипяток
Пигментация: что это, как с ней жить и можно ли с ней справиться
Лучшая утренняя зарядка для сохранения фигуры
Жизнь после смерти: что если сознание — это электромагнитное поле
Как карандаш помогает при царапинах и мелочах в салоне
Финансовая свобода! Подсчитано, сколько нужно денег, чтобы жить на проценты от банковского вклада
Почему вы чувствуете дискомфорт во время месячных: ошибки которые могут стоить вам здоровья
Идеи для украшения сада, которые делают Новый год по-настоящему волшебным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.