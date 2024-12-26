Как жевательная резинка помогает в дороге

Жевательная резинка в "бардачке" авто — это не только средство для освежения дыхания. Опытные водители знают, что этот привычный продукт может пригодиться в самых неожиданных ситуациях. Давайте разберёмся, почему стоит всегда держать упаковку жвачки в своём автомобиле.
Когда жвачка станет полезной:
Упаковка жевательной резинки — это простой и доступный инструмент, который может стать настоящей находкой в непредвиденных ситуациях. К тому же она занимает минимум места в бардачке, но приносит максимум пользы.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения. К пыли относят частицы диаметром более долей микрона и до максимального 0,1 мм.
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