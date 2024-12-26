Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия слишком мягка к противнику: что народ РФ раздражает в политике по проведению СВО?
Этот настой помогает всходам справиться с инфекциями
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу
Как тренироваться при большом лишнем весе: советы и рекомендации
Новый год на подходе: почему мы ощущаем его приближение всё быстрее
Никита Пресняков распевает песни Константина Меладзе в американских барах
Из-за кого взорвалось судно Ursa Major? Ответы на главные вопросы
Запахи, которые помогут отучить кошку от плохих привычек
Чтобы в новогодние праздники чувствовать себя хорошо, надо следовать двум простым советам

Как навести порядок в багажнике автомобиля

Как избавиться от бардака в багажнике раз и навсегда
1:11
Авто

Беспорядок в багажнике — проблема, с которой сталкиваются многие автомобилисты. В этом отделении часто скапливаются вещи, которые нужны редко, но которые нельзя оставить дома. Громоздкие предметы обычно фиксируются без проблем, а вот мелкие вещи постоянно перекатываются и создают хаос. Хорошая новость: существует простой способ сделать багажник аккуратным и удобным.

багажник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
багажник

Простое решение проблемы

Чтобы раз и навсегда избавиться от бардака, достаточно приобрести небольшую корзину и поставить её в угол багажного отсека. Все мелкие предметы можно сложить внутрь этой корзины.

Преимущества такого подхода очевидны:

  • Мелочи больше не будут кататься по багажнику, вызывая раздражение.
  • В багажнике станет чисто и аккуратно.
  • Освободится больше места, так как вещи будут компактно организованы.

Благодаря такому простому аксессуару поездки станут более комфортными как для водителя, так и для пассажиров. Кроме того, это решение избавит вас от необходимости постоянно разбираться с беспорядком.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Шоу-бизнес
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи Аудио 
Причёски, которые старят: избегайте этих популярных ошибок
Красота и стиль
Причёски, которые старят: избегайте этих популярных ошибок Аудио 
Миллиардер Лебедев расстался с многодетной матерью Леной Перминовой
Шоу-бизнес
Миллиардер Лебедев расстался с многодетной матерью Леной Перминовой Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Москвич-2140. Легендарный советский автомобиль рабочего класса Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Последние материалы
Полина Гагарина раскрыла, как будет встречать Новый год: буду совмещать несовмещаемое
Филипп Киркоров показал кадры со дня рождения Димы Билана
Тайланд к концу года посетит рекордное количество российских туристов
Николай Цискаридзе рассказал, как однажды его выносили из театра
42-летняя актриса Светлана Устинова родила первенца
Различия между сублимированными и сушеными лакомствами: стоит ли переплачивать
Зимнее вождение: как справиться с ослепляющим светом фар
Наличие кошки в доме связали с риском шизофрении
Как сохранить саженцы плодовых деревьев при зимних морозах
Фитнес для беременных: как заниматься без вреда для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.