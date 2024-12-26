Как проверить пробег автомобиля перед покупкой

Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

Большинство автолюбителей предпочитают покупать машины на вторичном рынке. Однако одной из распространённых проблем является скручивание пробега, на которое идут недобросовестные продавцы, чтобы повысить стоимость автомобиля.

Фото: wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пробег

Опытные водители знают, что распознать скрученный пробег можно и без специальных приборов. Достаточно обратить внимание на несколько ключевых деталей автомобиля.

Признаки скрученного пробега:

Состояние приборной панели. Осмотрите консоль — она не должна иметь повреждений, царапин или щелей. Если видно, что панель разбиралась, это может быть связано со скручиванием пробега. Хотя бывают и другие причины, такое состояние должно насторожить. Износ руля и педалей. Если на одометре указан небольшой пробег, но руль или педали выглядят изношенными, это повод усомниться в правдивости заявлений продавца. Потёртости свидетельствуют о частом использовании автомобиля, что не соответствует "небольшому пробегу". Одометр. У механического одометра щели между цифрами должны быть минимальными. Если они заметно увеличены, это может говорить о вмешательстве. В случае электронного устройства стоит обратить внимание на появление значка "звёздочка" — он сигнализирует о возможных изменениях данных.

Зная эти признаки, вы сможете избежать обмана при покупке автомобиля и выбрать действительно достойный вариант.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

