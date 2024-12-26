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Как проверить пробег автомобиля перед покупкой

Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля
1:33
Авто

Большинство автолюбителей предпочитают покупать машины на вторичном рынке. Однако одной из распространённых проблем является скручивание пробега, на которое идут недобросовестные продавцы, чтобы повысить стоимость автомобиля.

пробег
Фото: wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пробег

Опытные водители знают, что распознать скрученный пробег можно и без специальных приборов. Достаточно обратить внимание на несколько ключевых деталей автомобиля.

Признаки скрученного пробега:

  1. Состояние приборной панели. Осмотрите консоль — она не должна иметь повреждений, царапин или щелей. Если видно, что панель разбиралась, это может быть связано со скручиванием пробега. Хотя бывают и другие причины, такое состояние должно насторожить.
  2. Износ руля и педалей. Если на одометре указан небольшой пробег, но руль или педали выглядят изношенными, это повод усомниться в правдивости заявлений продавца. Потёртости свидетельствуют о частом использовании автомобиля, что не соответствует "небольшому пробегу".
  3. Одометр. У механического одометра щели между цифрами должны быть минимальными. Если они заметно увеличены, это может говорить о вмешательстве. В случае электронного устройства стоит обратить внимание на появление значка "звёздочка" — он сигнализирует о возможных изменениях данных.
    Зная эти признаки, вы сможете избежать обмана при покупке автомобиля и выбрать действительно достойный вариант.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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