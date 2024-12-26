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Что нельзя делать в период обкатки новой машины

Как обкатать новую машину и избежать поломок
1:42
Авто

Покупка автомобиля — это всегда выбор между подержанным авто и новой машиной из автосалона. У подержанных автомобилей, как правило, более доступная цена, но новый автомобиль имеет свои неоспоримые плюсы, включая минимальный риск серьёзных поломок. Однако новая машина требует особого подхода, особенно в первые месяцы эксплуатации.

WEY 07
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
WEY 07

Для тех, кто впервые покупает новый автомобиль, важно знать, что период обкатки определяет, насколько долго и эффективно будет служить транспортное средство. Пренебрежение правилами может привести к снижению срока службы авто и непредвиденным поломкам. Что нельзя делать в период обкатки?

Разгоняться до высоких скоростей

На новой машине нельзя превышать скорость 90 км/ч, особенно в первые 1500 километров пробега. Бережная езда в этот период помогает механическим узлам автомобиля правильно притереться.

Перегружать машину

Не стоит полностью заполнять багажник или перевозить тяжёлые грузы на крыше. Также лучше избегать использования прицепов. Дополнительный вес создаёт излишнюю нагрузку на двигатель и подвеску, что может негативно сказаться на работе автомобиля.

Долго оставлять машину без движения

Длительный простой вреден даже для машин с пробегом, но для нового автомобиля это особенно критично. Если вы приобрели авто, постарайтесь регулярно его использовать, чтобы избежать проблем с узлами и системами.
Правильное отношение к машине в период обкатки поможет сохранить её надёжность и избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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