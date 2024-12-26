Что нельзя делать в период обкатки новой машины

Покупка автомобиля — это всегда выбор между подержанным авто и новой машиной из автосалона. У подержанных автомобилей, как правило, более доступная цена, но новый автомобиль имеет свои неоспоримые плюсы, включая минимальный риск серьёзных поломок. Однако новая машина требует особого подхода, особенно в первые месяцы эксплуатации.
Для тех, кто впервые покупает новый автомобиль, важно знать, что период обкатки определяет, насколько долго и эффективно будет служить транспортное средство. Пренебрежение правилами может привести к снижению срока службы авто и непредвиденным поломкам. Что нельзя делать в период обкатки?
На новой машине нельзя превышать скорость 90 км/ч, особенно в первые 1500 километров пробега. Бережная езда в этот период помогает механическим узлам автомобиля правильно притереться.
Не стоит полностью заполнять багажник или перевозить тяжёлые грузы на крыше. Также лучше избегать использования прицепов. Дополнительный вес создаёт излишнюю нагрузку на двигатель и подвеску, что может негативно сказаться на работе автомобиля.
Длительный простой вреден даже для машин с пробегом, но для нового автомобиля это особенно критично. Если вы приобрели авто, постарайтесь регулярно его использовать, чтобы избежать проблем с узлами и системами.
Правильное отношение к машине в период обкатки поможет сохранить её надёжность и избежать неприятных сюрпризов в будущем.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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