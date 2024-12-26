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Почему нельзя носить тяжёлые брелоки на ключах

Зачем снимать лишние брелоки с ключей
1:08
Авто

Многие автомобилисты украшают свои ключи множеством брелоков, считая это не только стильным, но и практичным. Большая связка кажется менее подверженной риску потери. Однако такая привычка может обернуться серьёзными проблемами для вашего автомобиля.

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Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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В чём заключается опасность

Ключи с тяжёлыми аксессуарами увеличивают нагрузку на замок зажигания. Это особенно заметно во время движения на высоких скоростях, когда брелоки начинают раскачиваться. Со временем замок может расшататься, что приведёт к поломке. В критической ситуации вы можете попросту не завести машину.

Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется придерживаться простого правила: оставьте на кольце максимум один брелок. Чем легче аксессуар, тем меньше нагрузка на механизм. Если вы вовсе откажетесь от украшений на ключах, это станет лучшим решением для сохранения работоспособности замка. Берегите свой автомобиль от ненужных повреждений — иногда простые меры могут спасти от серьёзных затрат.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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