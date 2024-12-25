Как использовать крахмал для ухода за автомобилем

Крахмал в машине чистит стёкла и пятна: рассказываем об удивительных способах его применения

1:46 Your browser does not support the audio element. Авто

Крахмал — это не только помощник в кулинарии, но и универсальное средство для ухода за автомобилем. Многие водители держат его в машине, ведь он помогает быстро и эффективно справляться с различными задачами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чистка машины

Зачем крахмал автомобилистам

Крахмал можно применять для ухода за авто несколькими способами:

Чистка стёкол изнутри. Для этого используется простое средство: смешайте 2 столовые ложки крахмала, сок половины лимона и стакан 9-процентного уксуса. Нанесите смесь на стекло, а затем протрите его микрофибровой тряпочкой. Результат — идеально чистая поверхность без разводов. Восстановление блеска хромированных деталей. Чтобы вернуть хрому сияние, смешайте 4 столовые ложки крахмала с 50 мл воды. Нанесите раствор на поверхность, подождите 5 минут и смойте мягкой тряпкой. Хром засияет, как новый. Удаление пятен с обивки сидений. Для этого потребуется 3 столовые ложки крахмала на 50 мл воды. Нанесите полученную пасту на пятно, дождитесь её высыхания, а затем удалите остатки. Крахмал отлично впитывает грязь и избавляет от сложных загрязнений. Борьба с неприятными запахами. Если в салоне появился запах, можно использовать крахмал как натуральный абсорбент. Вечером оставьте на сидениях листы бумаги с насыпанным крахмалом, а утром вас встретит свежий аромат.

Простые ингредиенты и минимальные усилия делают крахмал незаменимым помощником для автомобилистов. Этот способ может выручить даже в непредвиденных ситуациях.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

