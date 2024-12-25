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Как использовать крахмал для ухода за автомобилем

Крахмал в машине чистит стёкла и пятна: рассказываем об удивительных способах его применения
1:46
Авто

Крахмал — это не только помощник в кулинарии, но и универсальное средство для ухода за автомобилем. Многие водители держат его в машине, ведь он помогает быстро и эффективно справляться с различными задачами.

Чистка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка машины

Зачем крахмал автомобилистам

Крахмал можно применять для ухода за авто несколькими способами:

  1. Чистка стёкол изнутри. Для этого используется простое средство: смешайте 2 столовые ложки крахмала, сок половины лимона и стакан 9-процентного уксуса. Нанесите смесь на стекло, а затем протрите его микрофибровой тряпочкой. Результат — идеально чистая поверхность без разводов.
  2. Восстановление блеска хромированных деталей. Чтобы вернуть хрому сияние, смешайте 4 столовые ложки крахмала с 50 мл воды. Нанесите раствор на поверхность, подождите 5 минут и смойте мягкой тряпкой. Хром засияет, как новый.
  3. Удаление пятен с обивки сидений. Для этого потребуется 3 столовые ложки крахмала на 50 мл воды. Нанесите полученную пасту на пятно, дождитесь её высыхания, а затем удалите остатки. Крахмал отлично впитывает грязь и избавляет от сложных загрязнений.
  4. Борьба с неприятными запахами. Если в салоне появился запах, можно использовать крахмал как натуральный абсорбент. Вечером оставьте на сидениях листы бумаги с насыпанным крахмалом, а утром вас встретит свежий аромат.

Простые ингредиенты и минимальные усилия делают крахмал незаменимым помощником для автомобилистов. Этот способ может выручить даже в непредвиденных ситуациях.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза. Крахмал синтезируется растениями в хлоропластах с использованием энергии света при фотосинтезе.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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