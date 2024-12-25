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Почему "дворники" на машине начинают скрипеть

Как избавиться от скрипа стеклоочистителей
2:17
Авто

Стеклоочистители автомобиля должны плавно и бесшумно скользить по лобовому стеклу, обеспечивая водителю комфорт и безопасность. Однако на практике часто случается, что дворники начинают скрипеть, раздражая слух и создавая дискомфорт. Игнорировать эту проблему не стоит, так как скрип может указывать на серьёзные неисправности, которые могут повлиять на безопасность вождения.

Вид с лобового стекла
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид с лобового стекла

Почему важно устранить скрип стеклоочистителей?
Раздражающий звук — это не единственный повод заняться дворниками. Неисправные стеклоочистители могут снизить обзорность, что особенно опасно в плохую погоду. Если проблему не решить вовремя, она может привести к неприятным ситуациям на дороге. Что же делать, если дворники начали скрипеть?

  1. Проверьте крепление и состояние дворников. Первое, что следует сделать, — снять стеклоочистители и внимательно их осмотреть. Часто причиной скрипа могут быть мелкие загрязнения или инородные предметы, застрявшие в устройстве. Все загрязнения необходимо удалить, а затем установить дворники обратно, закрепив их под правильным углом.
  2. Очистите стекло. Иногда причиной неприятного звука становится само стекло. Грязь или налёт на поверхности могут вызывать скрип, даже если сами дворники находятся в хорошем состоянии. Для очистки стекла можно использовать специализированные моющие средства или приготовить смесь из соды и уксуса. После обработки стеклянная поверхность станет чистой, а скрип может исчезнуть.
  3. Замените стеклоочистители. Если очистка и переустановка не решили проблему, возможно, дело в износе дворников. Со временем они теряют эластичность или ломаются, что делает их непригодными для использования. В такой ситуации самым верным решением будет приобретение новых стеклоочистителей.

Скрипящие дворники — это не просто раздражение, а сигнал о том, что вашему автомобилю требуется внимание. Регулярный уход за стеклоочистителями обеспечит не только тишину, но и безопасность на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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