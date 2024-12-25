Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электронный ошейник: жестокость или необходимость
Фитнес для похудения: 5 правил и лучшие упражнения
Откажитесь от этих принципов: шесть правил ЗОЖ, которые давно пора пересмотреть
Как избавиться от скрипа стеклоочистителей
Почти каждый пятый россиянин опасается сокращения в 2025 году
И понеслось: Киркоров вспомнил подробности голой вечеринки Насти Ивлеевой
На рухнувшем в Казахстане пассажирском самолёте обнаружили дыры — они похожи на последствия обстрела
Рассказываем, как вырастить ананас из обрезков: секреты успешного размножения
Правильный срок годности товара позволит избежать пожара в новогодние каникулы

Секрет правильного запуска двигателя автомобиля

Как привычка перед запуском может продлить жизнь авто
1:34
Авто

Среди автомобилистов можно встретить мнение, что профессионализм водителя проявляется даже в мелочах, например, в подходе к запуску двигателя. Особое внимание уделяют тому, как водитель ведёт себя перед поворотом ключа в замке зажигания.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль

Почему стоит немного подождать перед запуском

Опытные водители замечены в одной общей привычке: они задерживаются на несколько секунд, ожидая, пока погаснут индикаторы на приборной панели. Этот подход они объясняют не суеверием или старой школой, а рациональным подходом, который редко упоминается в автошколах.

Считается, что такая пауза позволяет топливной системе "проснуться" и завершить необходимые процессы перед запуском двигателя. Это может дать дополнительное время для подачи топлива, что особенно важно в определённых условиях эксплуатации.

Аргументы скептиков

Скептики утверждают, что подобная пауза актуальна только для автомобилей с карбюратором, которые давно уступили место современным моделям с электронным впрыском топлива. В новых авто топливный насос и другие системы работают быстро и без задержек, поэтому такой подход кажется устаревшим.

Однако, если в топливной системе есть неисправности, такая привычка точно не решит проблему. Например, неисправный невозвратный клапан может привести к недостатку топлива при запуске, что вызовет сложности независимо от того, ждёт ли водитель или сразу запускает двигатель.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния — разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере двигателя.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Наука и техника
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции Аудио 
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Шоу-бизнес
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде Аудио 
Тараканы из соседней квартиры: как вернуть чистоту и порядок
Недвижимость
Тараканы из соседней квартиры: как вернуть чистоту и порядок Аудио 
Популярное
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей

Верховный суд РФ разъяснил, почему водительские права не заменяют паспорт при перевозке грузов. Узнайте, в каких случаях нужен гражданский документ.

Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Электрические гирлянды навсегда испортили встречу Рождества Игорь Буккер Российские пенсионеры отдают мошенникам миллионы рублей. Нищих пенсионеров больше нет? Любовь Степушова Самолёт Embraer 190. Тропическая безопасность для региональных перелётов Дмитрий Плотников
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
Последние материалы
5 лучших мест в Башкирии зимой
На Солнце ожидается ещё одна мощнейшая вспышка
Приход Трампа к власти может отразиться на экономике России
Как приготовить куриную грудку с начинкой из овощей — диетолог Королева поделилась рецептом
Юрий Стоянов рассказал, почему не разрешил дочери стать актрисой
Ошибки ухода, которые сокращают жизнь вашего питомца
Стало известно, почему Аллу Пугачёву никто не сможет заменить на российской эстраде
Как избежать похмелья: ключ к выбору правильного вина
Как приучить кошку к воде: советы экспертов
Как привычка перед запуском может продлить жизнь авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.