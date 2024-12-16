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Гибридный Jolion Pro Hybrid адаптирован для Европы

Haval Jolion Hybrid выходит на покорение Британии
2:09
Авто

Китайский бренд Haval представляет гибридную версию популярного кроссовера Jolion Pro Hybrid на рынке Великобритании. Модель получила улучшенные характеристики и адаптацию под требования европейских покупателей, обещая стать достойным конкурентом в своём сегменте.

Haval Jolion
Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Haval Jolion

Технические характеристики гибрида

Jolion Pro Hybrid оснащён гибридной силовой установкой мощностью 190 л. с., которая обеспечивает:

  • Динамичный разгон и плавное управление.
  • Экономичный расход топлива — всего 5,1 л на 100 км, что делает модель привлекательной для тех, кто ищет экологичные и экономичные решения.

Адаптация для Европы

Для соответствия стандартам и предпочтениям британских покупателей Haval внёс ряд изменений.

  • Светотехника: улучшенные фары и задние фонари, соответствующие европейским нормам безопасности.
  • Дизайн: обновлённые элементы экстерьера и интерьера, адаптированные к вкусам европейской аудитории.
  • Технологии: модернизированная гибридная система, отвечающая строгим экологическим требованиям ЕС.

Конкуренция на рынке

В сегменте компактных гибридных кроссоверов Haval Jolion Pro Hybrid будет соперничать с такими моделями как:

  • Toyota C-HR Hybrid,
  • Kia Niro,
  • Hyundai Kona Hybrid.

Благодаря конкурентоспособной цене и современным функциям, Jolion Pro Hybrid имеет хорошие шансы завоевать популярность в Великобритании.

Значение для Haval

Выход на британский рынок — это важный шаг для глобальной экспансии Haval. Успех Jolion Pro Hybrid в Европе укрепит позиции бренда и продемонстрирует его способность конкурировать с мировыми автопроизводителями.

Старт продаж запланирован на начало 2025 года. Jolion Pro Hybrid предложит британским покупателям баланс мощности, экономичности и современного дизайна, став достойным выбором среди гибридных кроссоверов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.

 
 Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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