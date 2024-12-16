Китайский бренд Haval представляет гибридную версию популярного кроссовера Jolion Pro Hybrid на рынке Великобритании. Модель получила улучшенные характеристики и адаптацию под требования европейских покупателей, обещая стать достойным конкурентом в своём сегменте.
Jolion Pro Hybrid оснащён гибридной силовой установкой мощностью 190 л. с., которая обеспечивает:
Для соответствия стандартам и предпочтениям британских покупателей Haval внёс ряд изменений.
В сегменте компактных гибридных кроссоверов Haval Jolion Pro Hybrid будет соперничать с такими моделями как:
Благодаря конкурентоспособной цене и современным функциям, Jolion Pro Hybrid имеет хорошие шансы завоевать популярность в Великобритании.
Выход на британский рынок — это важный шаг для глобальной экспансии Haval. Успех Jolion Pro Hybrid в Европе укрепит позиции бренда и продемонстрирует его способность конкурировать с мировыми автопроизводителями.
Старт продаж запланирован на начало 2025 года. Jolion Pro Hybrid предложит британским покупателям баланс мощности, экономичности и современного дизайна, став достойным выбором среди гибридных кроссоверов.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.
Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.