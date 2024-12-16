Гибридный Jolion Pro Hybrid адаптирован для Европы

Haval Jolion Hybrid выходит на покорение Британии

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Китайский бренд Haval представляет гибридную версию популярного кроссовера Jolion Pro Hybrid на рынке Великобритании. Модель получила улучшенные характеристики и адаптацию под требования европейских покупателей, обещая стать достойным конкурентом в своём сегменте.

Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Haval Jolion

Технические характеристики гибрида

Jolion Pro Hybrid оснащён гибридной силовой установкой мощностью 190 л. с., которая обеспечивает:

Динамичный разгон и плавное управление.

Экономичный расход топлива — всего 5,1 л на 100 км, что делает модель привлекательной для тех, кто ищет экологичные и экономичные решения.

Адаптация для Европы

Для соответствия стандартам и предпочтениям британских покупателей Haval внёс ряд изменений.

Светотехника: улучшенные фары и задние фонари, соответствующие европейским нормам безопасности.

Дизайн: обновлённые элементы экстерьера и интерьера, адаптированные к вкусам европейской аудитории.

Технологии: модернизированная гибридная система, отвечающая строгим экологическим требованиям ЕС.

Конкуренция на рынке

В сегменте компактных гибридных кроссоверов Haval Jolion Pro Hybrid будет соперничать с такими моделями как:

Toyota C-HR Hybrid,

Kia Niro,

Hyundai Kona Hybrid.

Благодаря конкурентоспособной цене и современным функциям, Jolion Pro Hybrid имеет хорошие шансы завоевать популярность в Великобритании.

Значение для Haval

Выход на британский рынок — это важный шаг для глобальной экспансии Haval. Успех Jolion Pro Hybrid в Европе укрепит позиции бренда и продемонстрирует его способность конкурировать с мировыми автопроизводителями.

Старт продаж запланирован на начало 2025 года. Jolion Pro Hybrid предложит британским покупателям баланс мощности, экономичности и современного дизайна, став достойным выбором среди гибридных кроссоверов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.





Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

