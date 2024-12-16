В этом городе запретили автомобили с ДВС

В живописном швейцарском городке Церматт нет бензиновых автомобилей.
На дорогах ездят только электромобили, которые никогда не смогут себе позволить жители, сообщает supercarblondie.
Нет личных машин, а это значит, что если вы хотите передвигаться, то это будет электрическое такси.
Церматт известен на протяжении многих лет как горнолыжный курорт.
Живёте на вершине холма? Вам придётся взять такси или пойти пешком.
Даже если вы захотите уехать из города, вам придётся взять такси или автобус до следующего города, где разрешено парковаться.
А приехать в Церматт можно на поезде из близлежащего города Таш или других местных населённых пунктов, на электробусе или в конном экипаже.
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