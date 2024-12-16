Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где и как купить семена эустомы: полезные рекомендации
Селфи на путях обернулось травмами и крупным штрафом
Как выбрать самые вкусные мандарины к Новому году
Жизнь могла бы существовать в Вселенной даже без планет
Как выбрать букет, который точно впечатлит
Какую опасную ошибку часто совершают во время тренировки люди, которые хотят подсушиться
Как онлайн-покупки изменили рынок валенок в России
Готовим картофельные оладьи без картофеля — да, такое тоже возможно
Маска для лица из двух ингредиентов, которую используют топ-модели

Американец устанавливал собственные дорожные знаки на трассе

0:48
Авто

Полиция города Боулдер (штат Колорадо, США) обратила внимание на многочисленные дорожные знаки.

Полиция
Фото: flickr.com by cliff1066, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Полиция

На первый взгляд они казались законными, но при ближайшем рассмотрении на них были написаны необычные сообщения, например: "Отвали от своего грёбаного телефона".

Другие знаки были нацелены на борьбу с превышением скорости и другими формами опасного вождения, но часто содержали ненормативную лексику.

Как сообщает Общественное радио Колорадо, полицейское управление Боулдера признало, что указатели "очень хорошо сделаны", но не соответствуют закону.

"Кто-то приложил немало усилий, чтобы установить эти большие вывески", — сказала радиостанции представитель полиции Боулдера Дионн Во.

Уточнения

Колора́до (англ. Colorado, американское произношение: [ˌkɑləˈrædoʊ]  или [ˌkɑləˈrɑːdoʊ]) — штат на западе центральной части США, один из так называемых Горных штатов. Колорадо граничит со штатами Вайоминг (на севере), Небраска (на северо-востоке), Канзас (на востоке), Оклахома (на юго-востоке), Нью-Мексико (на юге), Аризона (на юго-западе), Юта (на западе).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Новости спорта
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься Аудио 
Какой тип привода лучше на зимних дорогах
Авто
Какой тип привода лучше на зимних дорогах Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Airbus A320. Европейский небоскрёб, покоряющий небеса планеты Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Никогда не был таким чистым! Появился невероятно простой способ очистки унитаза от налёта и ржавчины
Никогда не был таким чистым! Появился невероятно простой способ очистки унитаза от налёта и ржавчины
Последние материалы
Как выбрать самые вкусные мандарины к Новому году
Жизнь могла бы существовать в Вселенной даже без планет
Как выбрать букет, который точно впечатлит
Американец устанавливал собственные дорожные знаки на трассе
Какую опасную ошибку часто совершают во время тренировки люди, которые хотят подсушиться
Как онлайн-покупки изменили рынок валенок в России
Готовим картофельные оладьи без картофеля — да, такое тоже возможно
Маска для лица из двух ингредиентов, которую используют топ-модели
Кактус в горшке: почему без пересадки не обойтись?
Три породы собак, которые с гордостью могут носить титул царей русской зимы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.