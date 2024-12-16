Американец устанавливал собственные дорожные знаки на трассе

Полиция города Боулдер (штат Колорадо, США) обратила внимание на многочисленные дорожные знаки.
На первый взгляд они казались законными, но при ближайшем рассмотрении на них были написаны необычные сообщения, например: "Отвали от своего грёбаного телефона".
Другие знаки были нацелены на борьбу с превышением скорости и другими формами опасного вождения, но часто содержали ненормативную лексику.
Как сообщает Общественное радио Колорадо, полицейское управление Боулдера признало, что указатели "очень хорошо сделаны", но не соответствуют закону.
"Кто-то приложил немало усилий, чтобы установить эти большие вывески", — сказала радиостанции представитель полиции Боулдера Дионн Во.
Колора́до (англ. Colorado, американское произношение: [ˌkɑləˈrædoʊ] или [ˌkɑləˈrɑːdoʊ]) — штат на западе центральной части США, один из так называемых Горных штатов. Колорадо граничит со штатами Вайоминг (на севере), Небраска (на северо-востоке), Канзас (на востоке), Оклахома (на юго-востоке), Нью-Мексико (на юге), Аризона (на юго-западе), Юта (на западе).
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