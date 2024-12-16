Американец устанавливал собственные дорожные знаки на трассе

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Полиция города Боулдер (штат Колорадо, США) обратила внимание на многочисленные дорожные знаки.

Фото: flickr.com by cliff1066, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Полиция

На первый взгляд они казались законными, но при ближайшем рассмотрении на них были написаны необычные сообщения, например: "Отвали от своего грёбаного телефона".

Другие знаки были нацелены на борьбу с превышением скорости и другими формами опасного вождения, но часто содержали ненормативную лексику.

Как сообщает Общественное радио Колорадо, полицейское управление Боулдера признало, что указатели "очень хорошо сделаны", но не соответствуют закону.

"Кто-то приложил немало усилий, чтобы установить эти большие вывески", — сказала радиостанции представитель полиции Боулдера Дионн Во.

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