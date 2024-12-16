Китайская Lynk & Co сосредоточится на гибридах в Европе

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Китайская компания Lynk & Co, входящая в состав концерна Geely, приняла решение сосредоточиться на продаже гибридных автомобилей с подключаемым гибридным приводом (PHEV) в Европе, вместо распространения электромобилей.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка новой машины в автосалоне

Это шаг продиктован новыми пошлинами, введенными Евросоюзом на импорт электрокаров, что делает производство PHEV более выгодным для бренда.

Недавно Lynk & Co представила свой первый электромобиль — модель 02, однако основное внимание в Европе будет уделено обновленной версии гибрида Lynk & Co 01, которая продолжит бороться за долю рынка. Эта модель построена на платформе Volvo XC40 и оснащена современными технологиями PHEV, что делает её конкурентоспособной среди лучших автомобилей 2024 года.

Технология PHEV обеспечивает оптимальный баланс между экологичностью и стоимостью, а также позволяет избежать высоких пошлин, которые накладываются на чистые электромобили. В результате Lynk & Co планирует сохранить свои позиции на европейском рынке.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



