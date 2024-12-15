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Пробег этого авто сравнивают с путешествием на Луну

1:06
Авто

В далёком 1966 году Ирв Гордон, учитель естественных наук из Нью-Йорка (США), приобрёл новый автомобиль Volvo P1800.

Руки на руле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Руки на руле

Он искал надёжное и долговечное транспортное средство для ежедневных поездок на работу.

На тот момент Ирв и не мог представить, что его Volvo станет рекордсменом. Он отправлялся в продолжительные путешествия не только по США, преодолевая штаты и получая удовольствие от поездок, но и в другие страны. В результате, к концу жизни владельца в 2018 году, пробег автомобиля превысил 5,2 миллиона километров.

Для понимания масштаба: этот пробег равен более чем 130 кругам вокруг Земли или почти семи поездкам на Луну и обратно!

Volvo P1800 Ирва Гордона — это не просто автомобиль. Это история о том, как внимание к деталям, регулярный уход и страсть к путешествиям могут превратить обычное авто в настоящую легенду.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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