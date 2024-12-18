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Развенчаны мифы о вреде выворачивания руля при стоянке

2:12
Авто

Многие автомобилисты придерживаются мнения, что при парковке руль следует оставлять строго в прямом положении. Разберёмся, откуда пошло это убеждение и насколько оно оправдано.

зимняя парковка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
зимняя парковка

Вредит ли выворачивание руля при парковке

Краткий ответ — нет, это не наносит вреда исправному автомобилю. Однако тема заслуживает подробного рассмотрения, включая технические аспекты и вопросы безопасности.

Технические аспекты

Для исправного автомобиля положение колёс при парковке не имеет значения.

Миф о нагрузке на гидроусилитель руля (ГУР)

Этот миф возник в 1990-х годах, когда на российские дороги попадали автомобили с изношенными гидроусилителями. Тогда проблемы вроде свиста, шипения и протечек связывали с вывернутым рулём. Однако в исправных системах ГУР установлен перепускной клапан, который нормализует давление. Его характерный шум — это норма и не свидетельствует о неисправности. Повреждения могут возникнуть только в автомобилях с серьёзным износом компонентов.

Миф о повреждении пыльников ШРУСов

Ещё одно заблуждение связано с пыльниками, которые якобы страдают при вывернутом руле. Но нагрузки на пыльники при парковке ничтожны по сравнению с теми, что они испытывают во время движения. Руководства по эксплуатации лишь рекомендуют избегать длительного удержания руля в крайних положениях, но это не актуально для обычной парковки.

Вопросы безопасности

Парковка на уклоне

С точки зрения безопасности важно вывернуть колёса при парковке на уклоне. Если машина стоит носом вверх, их направляют в сторону проезжей части, а при парковке вниз — в сторону обочины. В случае отката колёса упрутся в бордюр, предотвращая движение автомобиля.

Парковка на ровной поверхности

На ровной площадке руль лучше оставлять в прямом положении. Если колёса вывернуты под большим углом, это может создать риск столкновения с соседними автомобилями или объектами.

Уточнения

ГУР (гидроусилитель руля) — технический узел системы управления автомобиля.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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