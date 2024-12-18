Реагенты зимой: как сохранить кузов и шины вашего автомобиля

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Зимний период представляет серьёзную угрозу для автомобилей из-за использования дорожных реагентов, применяемых для борьбы с наледью и снегом. Эти химические вещества ухудшают сцепление с дорогой, повреждают лакокрасочное покрытие автомобиля и негативно влияют на резину. Официальный представитель автомобильного бренда OTING в России Алексей Кожухов, рассказал как защитить машину от этих воздействий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мойка машины

Одной из ключевых мер является регулярная мойка автомобиля. Зимой эту процедуру следует проводить не реже одного раза в неделю, уделяя особое внимание нижней части кузова, колёсным аркам и днищу, где чаще всего скапливаются реагенты, провоцирующие коррозию. Для качественной очистки рекомендуется использовать автомойки с подъёмниками, чтобы добраться до самых труднодоступных мест.

После мойки кузов нужно обрабатывать антикоррозийными средствами, например жидкими восками. Эти составы создают водоотталкивающий слой, который защищает металл от влаги и химических веществ. Хотя полностью предотвратить коррозию невозможно, такие меры помогут существенно продлить срок службы кузова.

Уплотнители дверей и багажника требуют особого внимания, так как их повреждение может привести к попаданию влаги внутрь и ускорению коррозионных процессов. Чтобы сохранить их герметичность, нужно регулярно осматривать и при необходимости очищать эти элементы.

Резина также подвержена воздействию реагентов. Алексей Кожухов рекомендует очищать шины мягкими щётками и использовать защитные средства на основе силикона или жидкой резины. Эти составы образуют барьер от химических веществ и помогают сохранить эластичность материала. Особенно важно обрабатывать покрышки такими средствами не менее двух раз в неделю, если автомобиль активно используется.

Уточнения

Корро́зия— самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ».



