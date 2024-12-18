Лёгкие выпуклости аккумулятора — норма или дефект

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автомобилисты испытывают беспокойство, если корпус нового автомобильного аккумулятора выглядит слегка выпуклым или вздувшимся. Однако продакт-менеджер компании ENERGON Дмитрий Николаевич объяснил, что подобное явление чаще всего связано с технологическими процессами и не является признаком дефекта.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильный аккумулятор

Эксперт пояснил, что на финальном этапе производства аккумуляторов их пластины проходят интенсивные циклы зарядки и разрядки. Этот процесс критически важен для формирования активных материалов, чтобы аккумулятор соответствовал высоким эксплуатационным требованиям. Однако в ходе формовки внутри устройства выделяются газы, которые повышают давление и температуру. Под их воздействием стенки аккумулятора могут слегка деформироваться, например, выпуклость в 6 мм при общей длине устройства 100 мм — это допустимо и не считается проблемой.

По словам специалиста, такие деформации — временное явление. С началом обычной эксплуатации химические процессы внутри аккумулятора стабилизируются, давление падает, и со временем корпус возвращается к исходной форме.

Дмитрий Николаевич отметил, что некоторые производители используют более прочный пластик и утолщённые стенки корпуса, чтобы минимизировать деформации на этапе производства. Но даже у качественных моделей небольшие выпуклости не редкость. Это естественная часть производственного процесса и не свидетельствует о низком качестве продукции.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.



