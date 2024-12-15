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5 ситуаций, когда включение аварийки обязательно

2:25
Авто

Кнопка с красным треугольником кажется понятной и очевидной в использовании. Однако за её разработкой стоят годы инженерного труда, нацеленного на создание универсального способа коммуникации между участниками дорожного движения.

Автомобильная дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильная дорога

Несмотря на это, в реальной жизни аварийную сигнализацию нередко используют не по её прямому назначению. 

Когда "аварийка" обязательна

Существуют строгие регламентированные случаи, когда использование аварийной сигнализации необходимо:

  • ДТП: После аварии мигающие огни предупреждают других водителей о возможной опасности на дороге.
  • Вынужденная остановка на проезжей части: Это может быть связано с неисправностью автомобиля, проколом колеса или другим препятствием. Включение "аварийки" помогает предупредить остальных участников движения о неподвижном транспортном средстве.
  • Ослепление водителя: Если встречный дальний свет, яркие фары позади или солнечные блики мешают управлению автомобилем, аварийная сигнализация должна быть включена, чтобы привлечь внимание других водителей.
  • Буксировка: Аварийные огни включаются только на буксируемом транспортном средстве.
  • Перевозка детей: При посадке или высадке детей из автобуса или автомобиля с соответствующим знаком необходимо включать аварийную сигнализацию.

Аварийка как жест благодарности и другие нецелевые применения

В последние годы "аварийка" приобрела популярность среди автомобилистов в качестве способа выражения благодарности. Например, её включают, чтобы поблагодарить за уступленную дорогу или предупредить о препятствии впереди.

Также водители нередко используют её как "жест извинения" за нарушение правил: превышение скорости, игнорирование пешеходов или отказ уступить дорогу. Однако такие действия не предусмотрены ПДД и могут расцениваться инспектором как нарушение.

Что грозит за неправильное использование

Включение аварийной сигнализации в ситуациях, не предусмотренных правилами, может привести к штрафу. Согласно статьям 12.20 или 12.14 КоАП, это нарушение правил пользования оптикой, за которое предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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