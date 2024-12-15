5 ситуаций, когда включение аварийки обязательно

Кнопка с красным треугольником кажется понятной и очевидной в использовании. Однако за её разработкой стоят годы инженерного труда, нацеленного на создание универсального способа коммуникации между участниками дорожного движения.
Несмотря на это, в реальной жизни аварийную сигнализацию нередко используют не по её прямому назначению.
Существуют строгие регламентированные случаи, когда использование аварийной сигнализации необходимо:
В последние годы "аварийка" приобрела популярность среди автомобилистов в качестве способа выражения благодарности. Например, её включают, чтобы поблагодарить за уступленную дорогу или предупредить о препятствии впереди.
Также водители нередко используют её как "жест извинения" за нарушение правил: превышение скорости, игнорирование пешеходов или отказ уступить дорогу. Однако такие действия не предусмотрены ПДД и могут расцениваться инспектором как нарушение.
Включение аварийной сигнализации в ситуациях, не предусмотренных правилами, может привести к штрафу. Согласно статьям 12.20 или 12.14 КоАП, это нарушение правил пользования оптикой, за которое предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
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