5 ситуаций, когда включение аварийки обязательно

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Кнопка с красным треугольником кажется понятной и очевидной в использовании. Однако за её разработкой стоят годы инженерного труда, нацеленного на создание универсального способа коммуникации между участниками дорожного движения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомобильная дорога

Несмотря на это, в реальной жизни аварийную сигнализацию нередко используют не по её прямому назначению.

Когда "аварийка" обязательна

Существуют строгие регламентированные случаи, когда использование аварийной сигнализации необходимо:

ДТП: После аварии мигающие огни предупреждают других водителей о возможной опасности на дороге.

После аварии мигающие огни предупреждают других водителей о возможной опасности на дороге. Вынужденная остановка на проезжей части: Это может быть связано с неисправностью автомобиля, проколом колеса или другим препятствием. Включение "аварийки" помогает предупредить остальных участников движения о неподвижном транспортном средстве.

Это может быть связано с неисправностью автомобиля, проколом колеса или другим препятствием. Включение "аварийки" помогает предупредить остальных участников движения о неподвижном транспортном средстве. Ослепление водителя: Если встречный дальний свет, яркие фары позади или солнечные блики мешают управлению автомобилем, аварийная сигнализация должна быть включена, чтобы привлечь внимание других водителей.

Если встречный дальний свет, яркие фары позади или солнечные блики мешают управлению автомобилем, аварийная сигнализация должна быть включена, чтобы привлечь внимание других водителей. Буксировка: Аварийные огни включаются только на буксируемом транспортном средстве.

Аварийные огни включаются только на буксируемом транспортном средстве. Перевозка детей: При посадке или высадке детей из автобуса или автомобиля с соответствующим знаком необходимо включать аварийную сигнализацию.

Аварийка как жест благодарности и другие нецелевые применения

В последние годы "аварийка" приобрела популярность среди автомобилистов в качестве способа выражения благодарности. Например, её включают, чтобы поблагодарить за уступленную дорогу или предупредить о препятствии впереди.

Также водители нередко используют её как "жест извинения" за нарушение правил: превышение скорости, игнорирование пешеходов или отказ уступить дорогу. Однако такие действия не предусмотрены ПДД и могут расцениваться инспектором как нарушение.

Что грозит за неправильное использование

Включение аварийной сигнализации в ситуациях, не предусмотренных правилами, может привести к штрафу. Согласно статьям 12.20 или 12.14 КоАП, это нарушение правил пользования оптикой, за которое предусмотрен штраф в размере 500 рублей.