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Как правильно мыть машину при морозах до -20 градусов

2:17
Авто

Мойка самообслуживания — популярный выбор для автовладельцев, стремящихся сэкономить время и деньги. Однако, если не соблюдать определенные правила, такая экономия может обернуться повреждением машины. Владелец сети автомоек поделился с порталом njcar.ru советами, как защитить лакокрасочное покрытие, стекла и чувствительные элементы авто, особенно в зимнее время.

Автомойка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомойка

Осторожность превыше всего

Экономия времени на мойке самообслуживания — естественное желание, ведь за каждый момент использования водитель платит. Но торопливость может привести к тому, что на кузове останутся частицы грязи. Они малозаметны на влажной поверхности, но становятся видны, когда машина высыхает. Чтобы избежать царапин, откажитесь от использования тряпок — песчинки, оставшиеся на кузове, могут стать их причиной.

Для завершения мойки без разводов лучше воспользоваться функцией «Блеск и сушка». Вода с деминерализованным составом ускоряет высыхание автомобиля, что избавляет от необходимости протирать кузов вручную.

Опасности при чистке под капотом

Идея освежить двигатель кажется привлекательной, но здесь кроется серьезный риск. Вода под высоким давлением может попасть в электрические компоненты, что вызовет сбои в работе электрики. Даже если машина заведется сразу, проблемы могут проявиться позже.

Особенности зимней мойки

Станции самообслуживания продолжают работать даже при морозах до -20 °C, используя теплую воду и подогреваемые поверхности для колес. Однако, после мойки в холодную погоду необходимо обработать резиновые уплотнители и замки силиконовой смазкой, чтобы избежать их обледенения.

Если на лобовом стекле есть сколы или трещины, не направляйте на них струю под высоким давлением. Зимой такие повреждения могут усугубиться из-за замерзшей воды.

Финансовая хитрость

Чтобы избежать лишних трат, будьте внимательны с купюрами при оплате. Автоматы на мойках самообслуживания не выдают сдачи, поэтому крупные купюры могут привести к переплате за неиспользованное время.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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