Сколько алкоголя можно выпить перед поездкой, чтобы не нарушить закон

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Два года назад в России были изменены нормы определения алкогольного опьянения у водителей. Эти нововведения предоставили сотрудникам ГИБДД больше оснований для направления автомобилистов на медицинское освидетельствование.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние проверка на алкотестер

Какие показатели считаются признаком опьянения

Как пояснил представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru, в 2024 году наличие опьянения подтверждается уровнем этанола, превышающим техническую погрешность алкотестера, которая составляет 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. В эквиваленте для крови это значение соответствует 0,35 промилле.

Сколько алкоголя достаточно для превышения нормы

Для примера: мужчина весом 80–90 кг может превысить этот порог, если за час до поездки выпьет:

50 мл водки;

200 мл вина;

500 мл пива.

Однако эти данные условны, так как скорость усвоения алкоголя зависит от множества факторов, таких как:

пол водителя;

метаболизм;

общее состояние организма.

Так, 0,5 литра пива крепостью 4,3% у мужчины весом 80–90 кг выводится в среднем за 2–3 часа. У женщин этот процесс занимает больше времени — около 3–4 часов. Для полного выведения 500 мл крепкого алкоголя потребуется до 24 часов.

Новые основания для освидетельствования

Согласно обновленным правилам, инспектор ГИБДД может направить водителя на медицинское освидетельствование даже при отсутствии показаний алкотестера, если его поведение или внешний вид вызывают подозрения. Это нововведение нацелено на предотвращение ДТП и повышение общей безопасности на дорогах.