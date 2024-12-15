Как обжаловать штраф за парковку: ошибки, которые допускают водители

Получили штраф за парковку? У вас есть 10 дней, чтобы оспорить это решение. Срок отсчитывается с момента получения копии постановления, напоминает юрист Единого центра защиты Кирилл Резник.
Однако важно помнить: административное наказание может быть вынесено как инспектором ГИБДД, так и судом. Это влияет на процедуру обжалования.
Штрафы, зафиксированные камерами, можно оспорить через региональное подразделение ГИБДД. Для этого нужно подать жалобу и приложить доказательства своей правоты.
Юрист выделяет типичные случаи, когда штрафы с камер фотовидеофиксации удается оспорить:
Если штраф был выписан инспектором ГИБДД, жалобу нужно направить в канцелярию суда. Днем подачи считается дата регистрации письма на почте или прием документов в суде.
Если же штраф назначен судом, обжалование проводится в суде второй инстанции. Важно учитывать структуру судебной системы:
Не уплатив штраф вовремя, можно столкнуться с серьезными последствиями:
"Чтобы избежать подобных ситуаций, достаточно соблюдать Правила дорожного движения", — подчеркивает Кирилл Резник.
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