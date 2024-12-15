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Как обжаловать штраф за парковку: ошибки, которые допускают водители

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Получили штраф за парковку? У вас есть 10 дней, чтобы оспорить это решение. Срок отсчитывается с момента получения копии постановления, напоминает юрист Единого центра защиты Кирилл Резник.

Подземная парковка
Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подземная парковка

Однако важно помнить: административное наказание может быть вынесено как инспектором ГИБДД, так и судом. Это влияет на процедуру обжалования.

Куда обращаться

  • Штрафы от инспектора ГИБДД оспариваются в суде.
  • Постановления суда — в вышестоящем суде.

Как оспорить штраф с камеры

Штрафы, зафиксированные камерами, можно оспорить через региональное подразделение ГИБДД. Для этого нужно подать жалобу и приложить доказательства своей правоты.

Юрист выделяет типичные случаи, когда штрафы с камер фотовидеофиксации удается оспорить:

  1. За рулем находился другой человек.
  2. Ошибка в указании места нарушения.
  3. На участке дороги не было запрещающего знака или знака видеоконтроля.
  4. Камера зафиксировала тень автомобиля, а не сам автомобиль.
  5. Штраф выписан за "автомобиль-двойник".
  6. За одно нарушение пришло несколько штрафов.

Обжалование штрафов в суде

Если штраф был выписан инспектором ГИБДД, жалобу нужно направить в канцелярию суда. Днем подачи считается дата регистрации письма на почте или прием документов в суде.

Если же штраф назначен судом, обжалование проводится в суде второй инстанции. Важно учитывать структуру судебной системы:

  • Для мировых судей второй инстанцией является районный суд.
  • Для районных судов — областной или суд субъекта РФ.

Последствия неоплаты штрафа

Не уплатив штраф вовремя, можно столкнуться с серьезными последствиями:

  • арест банковских счетов;
  • конфискация имущества;
  • запрет на выезд за границу.

"Чтобы избежать подобных ситуаций, достаточно соблюдать Правила дорожного движения", — подчеркивает Кирилл Резник.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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