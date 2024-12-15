Как обжаловать штраф за парковку: ошибки, которые допускают водители

Получили штраф за парковку? У вас есть 10 дней, чтобы оспорить это решение. Срок отсчитывается с момента получения копии постановления, напоминает юрист Единого центра защиты Кирилл Резник.

Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подземная парковка

Однако важно помнить: административное наказание может быть вынесено как инспектором ГИБДД, так и судом. Это влияет на процедуру обжалования.

Куда обращаться

Штрафы от инспектора ГИБДД оспариваются в суде.

Постановления суда — в вышестоящем суде.

Как оспорить штраф с камеры

Штрафы, зафиксированные камерами, можно оспорить через региональное подразделение ГИБДД. Для этого нужно подать жалобу и приложить доказательства своей правоты.

Юрист выделяет типичные случаи, когда штрафы с камер фотовидеофиксации удается оспорить:

За рулем находился другой человек. Ошибка в указании места нарушения. На участке дороги не было запрещающего знака или знака видеоконтроля. Камера зафиксировала тень автомобиля, а не сам автомобиль. Штраф выписан за "автомобиль-двойник". За одно нарушение пришло несколько штрафов.

Обжалование штрафов в суде

Если штраф был выписан инспектором ГИБДД, жалобу нужно направить в канцелярию суда. Днем подачи считается дата регистрации письма на почте или прием документов в суде.

Если же штраф назначен судом, обжалование проводится в суде второй инстанции. Важно учитывать структуру судебной системы:

Для мировых судей второй инстанцией является районный суд.

Для районных судов — областной или суд субъекта РФ.

Последствия неоплаты штрафа

Не уплатив штраф вовремя, можно столкнуться с серьезными последствиями:

арест банковских счетов;

конфискация имущества;

запрет на выезд за границу.

"Чтобы избежать подобных ситуаций, достаточно соблюдать Правила дорожного движения", — подчеркивает Кирилл Резник.