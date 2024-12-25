Зачем оставлять коробку из-под чипсов в машине

Существует очень необычный способ поддерживать чистоту в машине

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Каждый автовладелец, заботящийся о чистоте, стремится быстро избавиться от мусора, который скапливается в салоне машины. Обычно в автомобиле можно найти использованные салфетки, обёртки от еды или упаковки других товаров. Однако есть один вид тары, который не стоит выбрасывать — круглая и высокая коробка из-под чипсов.

Фото: wikipediа by Magnus Bäck, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ салон

Эта упаковка после употребления закуски становится отличной ёмкостью для сбора мелкого мусора. Идея проста: коробка компактна, её удобно устанавливать в подстаканник, а благодаря плотно закрывающейся крышке мусор не рассыплется в салоне.

Как это работает? Всё просто: собирайте мелкий мусор в эту коробку. Когда она заполнится, выбросите её целиком вместе с содержимым в ближайшую урну. Многие могут подумать, что проще использовать обычный пакетик, но коробка из-под чипсов оказывается гораздо удобнее. Она занимает меньше места, надёжно фиксируется в автомобиле и не оставляет шансов мусору попасть в салон.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

