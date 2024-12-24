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Зачем водители кладут лавровый лист в машину

Как лавровый лист помогает в дороге
1:32
Авто

Опытные автомобилисты знают множество неожиданных способов, чтобы сделать поездки более комфортными для себя и пассажиров. Один из таких лайфхаков — использование лаврового листа. На первый взгляд это кажется странным, но в долгих поездках лавровый лист действительно может стать полезным помощником.

лавровый лист
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лавровый лист

Зачем нужен лавровый лист в машине?

Длительные поездки часто сопровождаются укачиванием или ухудшением самочувствия у водителя и пассажиров. Особенно это заметно, если во время дороги не делаются остановки. В таких случаях лавровый лист помогает справиться с неприятными симптомами.

Если водитель или пассажир почувствовали недомогание, достаточно положить один лавровый лист под язык. Это простое действие помогает благодаря веществам, содержащимся в пряности, которые благотворно влияют на желудок и нервную систему. Уже через несколько минут человек почувствует себя лучше, а тошнота и головокружение пройдут.

Как использовать?

  1. Возьмите несколько лавровых листьев и положите их в пакетик. Храните его в бардачке или подлокотнике.
  2. Во время поездки, если начались симптомы укачивания, используйте один лист.
  3. Для максимального эффекта важно медленно рассасывать лист под языком.

Этот простой способ может стать настоящим спасением в дороге, особенно если нет возможности быстро остановиться.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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