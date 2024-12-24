Как избежать потери колеса на дороге

Признаки, что ваше колесо может отлететь

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Потеря колеса — одна из самых опасных неисправностей автомобиля, которая может привести к серьёзной аварии. Чтобы избежать подобной ситуации, водителю важно знать первые признаки проблемы. Ранняя диагностика позволит вовремя принять меры и предотвратить трагедию.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шины на зимней дороге

Признаки, на которые нужно обратить внимание:

Посторонние звуки при движении

Если при наборе скорости слышен гул или стук, это повод немедленно проверить ходовую часть. Часто такие звуки сигнализируют о разбалансировке колёс или повреждении подшипника ступицы. Игнорировать эти признаки нельзя — срочный ремонт может спасти вас от более серьёзных последствий. Машину уводит в сторону

Когда автомобиль начинает "гулять" по дороге, а управление становится затруднительным, это может свидетельствовать о плохо закреплённом колесе или проблемах с подшипником. Остановите машину и проверьте крепления. Продолжать движение с такими признаками крайне опасно. Вибрация рулевого колеса или кузова

Если руль или даже весь автомобиль начинают вибрировать, это также признак того, что колесо плохо закреплено. В такой ситуации рекомендуется сразу заменить колёсные болты или проверить их надёжность. Отложив это, водитель рискует потерять колесо прямо на ходу.

Предупредите проблему заранее. Регулярная проверка состояния колёс и креплений поможет избежать опасных ситуаций на дороге. Будьте внимательны к своему автомобилю — это залог вашей безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

