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Три причины, почему авто не заводится

Три основные причины, почему машина не запускается
1:46
Авто

Каждый водитель хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда двигатель автомобиля отказывается заводиться. Чаще всего это случается зимой, но даже в тёплое время года такая проблема не редкость. Особенно неприятно, если машина глохнет вдали от дома или станции техобслуживания.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль

Чтобы избежать подобных ситуаций, важно знать основные причины, по которым мотор может не запускаться. Понимание этих факторов поможет не только предотвратить неисправность, но и быстрее решить проблему, если она всё-таки возникла.

Неисправный стартер

Одной из самых распространённых причин является неисправность стартера — устройства, отвечающего за раскручивание коленчатого вала. Чаще всего проблема связана с недостаточной мощностью из-за разряженного аккумулятора. Проверьте заряд батареи — это первое, что стоит сделать в подобной ситуации.

Нагар на свечах зажигания

Если стартер работает, но двигатель всё равно не заводится, причина может быть в свечах зажигания. Они могут перестать давать искру из-за нагара, скопившегося на их поверхности, или попадания горючего. В таком случае свечи нужно либо почистить, либо заменить.

Проблемы с подачей топлива

Отсутствие бензина в баке — не единственная причина, по которой топливо может не поступать в двигатель. Даже при полном баке неисправность бензонасоса или засорение топливной системы могут помешать запуску мотора. Если подозрение падает на подачу горючего, проверьте бензонасос и фильтры.

Знание этих трёх основных причин поможет вам подготовиться к возможным трудностям и избежать неприятных ситуаций на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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