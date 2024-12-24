Что такое ночной режим зеркала заднего вида

Переключение салонного зеркала заднего вида в ночной режим для многих водителей кажется очевидной функцией. Однако немало автомобилистов, включая даже опытных, не знают об этом простом, но полезном лайфхаке. Рассмотрим, как активировать ночной режим и почему это важно.
В тёмное время суток, чтобы избежать ослепления светом фар позади едущих автомобилей, можно переключить зеркало заднего вида в режим "ночь". Для этого:
Ночной режим зеркала снижает риск ослепления светом фар машин, движущихся сзади. Благодаря изменению угла отражения свет больше не бьёт водителю в глаза. Это повышает комфорт и безопасность, позволяя сосредоточиться на дороге и обеспечивая спокойствие как для водителя, так и для пассажиров. Если вы ещё не пользовались этой функцией, попробуйте — разница будет заметна сразу.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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