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Что такое ночной режим зеркала заднего вида

Как включить ночной режим зеркала заднего вида
1:16
Авто

Переключение салонного зеркала заднего вида в ночной режим для многих водителей кажется очевидной функцией. Однако немало автомобилистов, включая даже опытных, не знают об этом простом, но полезном лайфхаке. Рассмотрим, как активировать ночной режим и почему это важно.

Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида

Как включить ночной режим?

В тёмное время суток, чтобы избежать ослепления светом фар позади едущих автомобилей, можно переключить зеркало заднего вида в режим "ночь". Для этого:

  1. Найдите небольшой рычажок в нижней части механического зеркала.
  2. Опустите его вниз — зеркало немного изменит угол и поднимется.
  3. Чтобы вернуть зеркало в обычное положение, поднимите рычажок обратно.

Почему это полезно?

Ночной режим зеркала снижает риск ослепления светом фар машин, движущихся сзади. Благодаря изменению угла отражения свет больше не бьёт водителю в глаза. Это повышает комфорт и безопасность, позволяя сосредоточиться на дороге и обеспечивая спокойствие как для водителя, так и для пассажиров. Если вы ещё не пользовались этой функцией, попробуйте — разница будет заметна сразу.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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