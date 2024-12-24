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Что делать, если разрядилась батарейка чип-ключа

Как открыть машину, если чип-ключ разрядился
1:36
Авто

Электронный ключ автомобиля работает на батарейке, которая рано или поздно разряжается. В такие моменты владельцы чип-ключей могут почувствовать неудобство и даже позавидовать тем, кто пользуется традиционными замками. Но переживать не стоит — открыть автомобиль можно и без работающего электронного ключа, даже если замочная скважина не видна.

Автомобильный ключ
Фото: Own work by DestinationFearFan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобильный ключ

Где искать замок?

В большинстве современных автомобилей замочная скважина спрятана под небольшой заглушкой на водительской двери. Обычно она находится в правой части дверной ручки.

Чтобы снять заглушку:

  1. Найдите щель снизу или сбоку заглушки.
  2. Аккуратно вставьте тонкий инструмент или жало ключа в эту щель.
  3. Приподнимите заглушку вверх — она должна легко сняться.
  4. После этого станет видна замочная скважина, куда можно вставить жало ключа.

Как найти жало ключа?

Не все чип-ключи оснащены видимым жалом, но практически у каждого брелока оно спрятано внутри. Достать его можно следующим образом:

  1. Нажмите на фиксатор, если он есть.
  2. Если фиксатора нет, разделите брелок пополам — чаще всего это делается без усилий.

Важно заранее уточнить, как именно извлекается жало для вашей модели автомобиля. Если действовать наугад, ключ можно случайно сломать, что усложнит ситуацию.

Знание этих простых действий избавит от стресса в момент разрядки батарейки и поможет открыть автомобиль даже без работающего чип-ключа.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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