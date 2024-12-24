Что делать, если разрядилась батарейка чип-ключа

Электронный ключ автомобиля работает на батарейке, которая рано или поздно разряжается. В такие моменты владельцы чип-ключей могут почувствовать неудобство и даже позавидовать тем, кто пользуется традиционными замками. Но переживать не стоит — открыть автомобиль можно и без работающего электронного ключа, даже если замочная скважина не видна.
В большинстве современных автомобилей замочная скважина спрятана под небольшой заглушкой на водительской двери. Обычно она находится в правой части дверной ручки.
Чтобы снять заглушку:
Не все чип-ключи оснащены видимым жалом, но практически у каждого брелока оно спрятано внутри. Достать его можно следующим образом:
Важно заранее уточнить, как именно извлекается жало для вашей модели автомобиля. Если действовать наугад, ключ можно случайно сломать, что усложнит ситуацию.
Знание этих простых действий избавит от стресса в момент разрядки батарейки и поможет открыть автомобиль даже без работающего чип-ключа.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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