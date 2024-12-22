Почему стёкла автомобиля поднимаются медленно

Медленный подъём стёкол автомобиля — ситуация, конечно, неприятная, но это ещё не повод для паники. Часто проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.
Для начала важно понять, что именно стало причиной неисправности. Если разобраться в сути проблемы и оценить состояние салазок, можно избежать лишних расходов и хлопот. Рассмотрим два возможных варианта.
Обратите внимание на то, как поднимаются стёкла. Если стекло перекошено и плотно не прилегает к салазкам, это может свидетельствовать о серьёзной неисправности. Чаще всего причина в ослабленных креплениях.
Решение:
После этих действий стекло должно начать двигаться ровно.
Если стёкла поднимаются с заметным замедлением, причина может быть в затвердевших салазках или резинках, через которые проходит стекло. Со временем они теряют эластичность и начинают тормозить движение.
Решение:
Своевременный уход за этими элементами не только избавит от проблемы медленного подъёма стёкол, но и продлит срок службы механизмов.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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