Почему стёкла автомобиля поднимаются медленно

Как быстро решить проблему медленного подъёма стёкол

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Медленный подъём стёкол автомобиля — ситуация, конечно, неприятная, но это ещё не повод для паники. Часто проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака в автомобиле

Для начала важно понять, что именно стало причиной неисправности. Если разобраться в сути проблемы и оценить состояние салазок, можно избежать лишних расходов и хлопот. Рассмотрим два возможных варианта.

Перекос стёкол

Обратите внимание на то, как поднимаются стёкла. Если стекло перекошено и плотно не прилегает к салазкам, это может свидетельствовать о серьёзной неисправности. Чаще всего причина в ослабленных креплениях.

Решение:

Снимите обшивку двери. Проверьте крепления, затяните болты. Устраните люфт на валу моторчика.

После этих действий стекло должно начать двигаться ровно.

Жёсткость резинок и салазок

Если стёкла поднимаются с заметным замедлением, причина может быть в затвердевших салазках или резинках, через которые проходит стекло. Со временем они теряют эластичность и начинают тормозить движение.

Решение:

Тщательно очистите все механизмы и направляющие. Если очистка не помогла, замените детали на новые.

Своевременный уход за этими элементами не только избавит от проблемы медленного подъёма стёкол, но и продлит срок службы механизмов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

