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Пять причин продать автомобиль как можно скорее

Пять случаев, когда авто пора продавать
1:50
Авто

Есть ситуации, когда автомобиль лучше продать, чтобы избежать крупных финансовых затрат и дальнейших проблем. Вот пять наиболее типичных случаев, при которых стоит задуматься о продаже машины как можно скорее.

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля на СТО

Автомобиль-"утопленник"

Если в салон машины попала вода, это принесёт массу проблем. Электрика начинает работать с перебоями, внутренние детали выходят из строя, а кузов быстро покрывается ржавчиной. Даже если сейчас всё кажется в порядке, проблемы проявятся в ближайшем будущем.

Неисправная коробка передач

Ремонт трансмиссии может оказаться слишком дорогим, особенно для подержанных авто. Иногда стоимость починки превышает рыночную цену самого автомобиля. В таком случае продажа станет наиболее разумным решением.

Капитальный ремонт двигателя

Капремонт двигателя — это одна из самых затратных процедур. В некоторых случаях его стоимость достигает половины цены автомобиля. Если двигатель нуждается в серьёзном ремонте, лучше продать машину, пока это ещё возможно.

Нарушенная геометрия кузова

После серьёзных аварий, когда кузов теряет свою форму, исправить ситуацию бывает сложно и дорого. Нарушение геометрии приводит к множеству проблем, которые сложно решить даже профессионалам. Это ещё одна причина задуматься о продаже.

Ржавчина

Если коррозия затронула большую часть кузова, продать машину будет крайне сложно. Однако если ржавчина локализована и незначительна, можно попытаться найти покупателя, заранее обозначив этот недостаток. В каждой из этих ситуаций продажа автомобиля может оказаться лучшим выходом, позволяя вам избежать крупных затрат и хлопот.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Ржа́вчина — общий термин для определения оксидов железа.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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