Как вернуть блеск колёсным дискам

Как очистить колёсные диски без автомойки

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый автовладелец стремится сохранить колёса своего автомобиля чистыми и блестящими. Но дорожные условия часто приводят к тому, что колёсные диски быстро покрываются налётом и теряют свой первоначальный вид. Иногда слой грязи и нагара настолько плотный, что диск становится неузнаваемым.

Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ колесо

Исправить эту ситуацию можно легко и без посещения автомойки, используя подручные средства. Один из простых и эффективных способов — растительное масло, которое есть практически на каждой кухне.

Как очистить диски

Для удаления загрязнений вам понадобятся растительное масло и вода. Налейте немного масла в пластиковую бутылку, добавьте воды, а затем закрепите на ёмкости распылитель. Получившийся раствор нужно нанести на грязные диски с помощью распылителя.

Дайте жидкости несколько минут, чтобы она начала действовать. После этого протрите диск сухой тканью. Масляная смесь не только удалит загрязнения и вернёт диску его первоначальный блеск, но и создаст защитный слой, благодаря которому деталь будет медленнее пачкаться. Этот простой метод позволяет вернуть колёсам их идеальный вид без лишних затрат и поездок на автомойку.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

