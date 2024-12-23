Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гордон заявила, что Анна Седокова крутила роман с её мужем, когда та была беременна
Как традиционные новогодние салаты сделать более полезными для здоровья
Пять рекордов за сутки: что удивительного показали Mitsubishi
Скидки на авиабилеты для многодетных и студентов: новые условия
Долгий прогрев двигателя: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии
Президент Молдавии решила отыграться на Приднестровье, если Россия не поставит газ
Снег на участке: польза и опасности
В Белоруссии начата подготовка к государственному перевороту

Как убрать вмятину с кузова самостоятельно

Как убрать вмятину с авто без ремонта
1:04
Авто

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с повреждениями на кузове автомобиля. Одной из самых распространённых проблем становится появление вмятин. Причиной может быть случайное попадание камня, удачный бросок спортивного мяча или неаккуратное открытие двери соседнего автомобиля.

Страховщик осматривает машину после ДТП
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Страховщик осматривает машину после ДТП

Обычно для устранения таких дефектов приходится обращаться в автомастерскую, что требует времени и финансовых затрат. Однако в случае неглубоких вмятин можно попробовать справиться самостоятельно, используя подручные средства.

Один из простых и доступных методов — применение вантуза. Чтобы выровнять вмятину, нужно плотно приложить клапан инструмента к повреждённому месту, слегка надавить, а затем сделать резкое и аккуратное движение назад. Повторив процедуру несколько раз, можно добиться выравнивания поверхности.

Этот способ поможет вернуть машине прежний вид и сэкономить на ремонте, особенно если повреждение оказалось незначительным.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана
Российский шоу-бизнес
Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана Аудио 
Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря?
Еда и рецепты
Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря? Аудио 
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Наука и техника
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Древнейшая плита с Десятью заповедями продана дешевле банана Игорь Буккер ВС РФ готовы нанести главный удар зимней кампании на Запорожье или Херсон Любовь Степушова Самолёт Ту-160М. Стратегические крылья могучего Белого лебедя Дмитрий Плотников
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Молдавия перейдёт на евро
Молдавия перейдёт на евро
Последние материалы
Тренер Ходырев делится эффективным упражнением для идеального пресса и крепкой спины
Потеря волос: 5 неожиданных причин, которые могут скрываться прямо перед вами
Космический "фейерверк": Спутник США пополнил орбитальное кладбище
Выращивание грецкого ореха на подоконнике: секреты успеха
Cybertruck замечен на заводе BYD в Китае
Этот чай уменьшит последствия акне за три месяца
Популярная курортная страна захотела принять больше туристов из России
Древнейшая плита с Десятью заповедями продана дешевле банана
Число зарубежных поездок россиян в 2024 году увеличилось на 17%
В ГД предложили перенести часть новогодних выходных на май
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.