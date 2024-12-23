Как убрать вмятину с кузова самостоятельно

Как убрать вмятину с авто без ремонта

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с повреждениями на кузове автомобиля. Одной из самых распространённых проблем становится появление вмятин. Причиной может быть случайное попадание камня, удачный бросок спортивного мяча или неаккуратное открытие двери соседнего автомобиля.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страховщик осматривает машину после ДТП

Обычно для устранения таких дефектов приходится обращаться в автомастерскую, что требует времени и финансовых затрат. Однако в случае неглубоких вмятин можно попробовать справиться самостоятельно, используя подручные средства.

Один из простых и доступных методов — применение вантуза. Чтобы выровнять вмятину, нужно плотно приложить клапан инструмента к повреждённому месту, слегка надавить, а затем сделать резкое и аккуратное движение назад. Повторив процедуру несколько раз, можно добиться выравнивания поверхности.

Этот способ поможет вернуть машине прежний вид и сэкономить на ремонте, особенно если повреждение оказалось незначительным.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

