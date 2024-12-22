Почему пластиковые крючки есть в каждом авто

Зачем в авто нужен крючок над дверью

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

В каждом автомобиле над дверью можно заметить небольшой пластиковый крючок. Большинство людей уверены, что он предназначен для того, чтобы повесить на него верхнюю одежду — и это действительно работает. Куртка или пальто отлично фиксируются на этом приспособлении.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водитель в машине

Однако многие не догадываются, что основное предназначение крючка совсем другое. Он создан для решения одной из распространённых проблем, с которой сталкиваются водители и пассажиры.

Например, если вы купили хрупкие или легко повреждающиеся товары, такие как яйца или посуду, то ставить их на заднее сиденье небезопасно. При резком повороте или торможении пакет может опрокинуться, и содержимое окажется разбитым.

Решение? Просто повесьте пакет на крючок. Это надёжно зафиксирует покупки, не позволяя им упасть даже в самых экстремальных условиях движения.

Таким образом, основная функция крючка — это удобное подвешивание сумок с продуктами или другими предметами. А использование его для верхней одежды — лишь дополнительный бонус.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

