Самые живучие кроссоверы на рынке

Эксперты составили рейтинг лучших кроссоверов, которые не ломаются

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Кроссоверы уже несколько лет удерживают лидерство по популярности на мировом автомобильном рынке. Их выбирают за сочетание практичности, достойных технических характеристик, удобства управления даже в сложных условиях и относительной доступности по цене.

Фото: Wikipedia by NaBUru38, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai creta

Для тех, кто хочет приобрести надёжный кроссовер, был составлен рейтинг самых "живучих" CUV — автомобилей, которые редко требуют ремонта даже после длительной эксплуатации. Вот три лидера этого списка.

Kia Seltos

Первое место занимает автомобиль южнокорейской компании Kia Motors. Kia Seltos известен своей высокой прочностью и выносливостью в сложных дорожных условиях. Кроме того, он привлекает внимание стильным дизайном интерьера и экстерьера, что делает его отличным выбором как для городских, так и для загородных поездок.

Hyundai Creta

Ещё один представитель южнокорейского автопрома. Hyundai Creta давно завоевал популярность благодаря удачному сочетанию цены и качества. Его технические характеристики позволяют легко справляться с повседневными задачами, а относительно невысокая стоимость делает его доступным для широкого круга покупателей.

SsangYong Actyon

Третье место занимает SsangYong Actyon, который выделяется мощным двигателем и высокой надёжностью. Этот автомобиль редко нуждается в ремонте и считается самым доступным по цене в этом списке. Благодаря сочетанию мощности и экономичности, он стал выбором для тех, кто ценит практичность. Эти кроссоверы — отличный вариант для тех, кто ищет надёжный автомобиль, готовый справляться с любыми вызовами на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

