Самые живучие кроссоверы на рынке

Кроссоверы уже несколько лет удерживают лидерство по популярности на мировом автомобильном рынке. Их выбирают за сочетание практичности, достойных технических характеристик, удобства управления даже в сложных условиях и относительной доступности по цене.
Для тех, кто хочет приобрести надёжный кроссовер, был составлен рейтинг самых "живучих" CUV — автомобилей, которые редко требуют ремонта даже после длительной эксплуатации. Вот три лидера этого списка.
Первое место занимает автомобиль южнокорейской компании Kia Motors. Kia Seltos известен своей высокой прочностью и выносливостью в сложных дорожных условиях. Кроме того, он привлекает внимание стильным дизайном интерьера и экстерьера, что делает его отличным выбором как для городских, так и для загородных поездок.
Ещё один представитель южнокорейского автопрома. Hyundai Creta давно завоевал популярность благодаря удачному сочетанию цены и качества. Его технические характеристики позволяют легко справляться с повседневными задачами, а относительно невысокая стоимость делает его доступным для широкого круга покупателей.
Третье место занимает SsangYong Actyon, который выделяется мощным двигателем и высокой надёжностью. Этот автомобиль редко нуждается в ремонте и считается самым доступным по цене в этом списке. Благодаря сочетанию мощности и экономичности, он стал выбором для тех, кто ценит практичность. Эти кроссоверы — отличный вариант для тех, кто ищет надёжный автомобиль, готовый справляться с любыми вызовами на дороге.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.