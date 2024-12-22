Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Константин Хабенский рассказал, верит ли он в Деда Мороза
Перетренированность: как избежать ошибок после тренировки
Семь простых шагов к уменьшению воспаления в организме — меняем образ жизни
Садальский почтил память своего погибшего при странных обстоятельствах племянника
Интеллектуальные очи — Looktech AI представляет очки с встроенным ИИ
Почему лёд на Байкале издаёт странные звуки?
Кейт Миддлтон заговорила о собственной уязвимости после победы над раком
Скандально известный психолог Степанова заявила, что Анна Седокова рушит судьбы мужчин
Деревянко не мог оторваться от возлюбленной на премьере Волшебника Изумрудного города

Самые живучие кроссоверы на рынке

Эксперты составили рейтинг лучших кроссоверов, которые не ломаются
1:48
Авто

Кроссоверы уже несколько лет удерживают лидерство по популярности на мировом автомобильном рынке. Их выбирают за сочетание практичности, достойных технических характеристик, удобства управления даже в сложных условиях и относительной доступности по цене.

Hyundai creta
Фото: Wikipedia by NaBUru38, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai creta

Для тех, кто хочет приобрести надёжный кроссовер, был составлен рейтинг самых "живучих" CUV — автомобилей, которые редко требуют ремонта даже после длительной эксплуатации. Вот три лидера этого списка.

Kia Seltos

Первое место занимает автомобиль южнокорейской компании Kia Motors. Kia Seltos известен своей высокой прочностью и выносливостью в сложных дорожных условиях. Кроме того, он привлекает внимание стильным дизайном интерьера и экстерьера, что делает его отличным выбором как для городских, так и для загородных поездок.

Hyundai Creta

Ещё один представитель южнокорейского автопрома. Hyundai Creta давно завоевал популярность благодаря удачному сочетанию цены и качества. Его технические характеристики позволяют легко справляться с повседневными задачами, а относительно невысокая стоимость делает его доступным для широкого круга покупателей.

SsangYong Actyon

Третье место занимает SsangYong Actyon, который выделяется мощным двигателем и высокой надёжностью. Этот автомобиль редко нуждается в ремонте и считается самым доступным по цене в этом списке. Благодаря сочетанию мощности и экономичности, он стал выбором для тех, кто ценит практичность. Эти кроссоверы — отличный вариант для тех, кто ищет надёжный автомобиль, готовый справляться с любыми вызовами на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Наука и техника
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов Аудио 
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии
Наука и техника
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии Аудио 
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Садоводство, цветоводство
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Пронзительный фальцет Зеленского. С чьей пулей бродит по Украине всадник без головы Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Последние материалы
Бензин в 2025 году может подорожать на 15%
Виктория Боня попросила не делать из неё предателя: ваши попытки неуместны
Аномально высокий уровень радиации в питьевой воде Франции: каждый седьмой француз в опасности
Как избежать ошибок при оценке недвижимости для ипотеки
Филипп Киркоров рассказал, за что он платит сыну Мартину и дочери Алле-Виктории
Ида Галич продала дорогостоящий автомобиль ради покупки квартиры
В Москве запущена пилотная 5G-зона на отечественном оборудовании
Сколько можно хранить сливочный ликёр Baileys?
Оксана Самойлова рассказала, как Джигану удалось похудеть на 40 кг за год
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.