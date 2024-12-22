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В чём основная задача потолочных ручек в автомобиле?

Раскрываем важный секрет потолочных рукояток, о котором вы даже не догадывались
1:01
Авто

Потолочные ручки в салоне автомобиля знакомы практически всем пассажирам. Многие даже пользовались ими, чтобы удерживать равновесие на скорости или при резких поворотах. Кажется очевидным, что именно для этого они и предназначены. Но это не так.

Салон автомобиля Hyundai
Фото: flickr.com by loubeat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон автомобиля Hyundai

Основной задачей этого элемента вовсе не является поддержка пассажиров во время движения — с этим успешно справляется ремень безопасности. На самом деле потолочные рукоятки разработаны для помощи людям с ограниченной подвижностью.

Эти ручки становятся необходимыми для пожилых людей и пассажиров с инвалидностью, которым сложно самостоятельно садиться в автомобиль или выходить из него. Ухватившись за поручень, они получают дополнительную опору, что снижает нагрузку на ноги и делает процесс посадки и высадки гораздо проще.

Таким образом, потолочные ручки — это в первую очередь поддержка для тех, кто нуждается в помощи, а не просто аксессуар для удобства.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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