Способ замаскировать мелкие царапины на авто

Как убрать царапины на авто за минуту

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Даже самый аккуратный водитель со временем сталкивается с появлением царапин на кузове автомобиля. Причины могут быть разными: от случайного прикосновения острым предметом до действий других людей — будь то другой водитель или пешеход. Многие автомобилисты считают, что восстановить лакокрасочное покрытие в таких случаях невозможно. Однако паниковать не стоит, ведь решение есть, и оно удивительно простое.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Попавшая в ДТП женщина говорит по телефону

На помощь придёт обычный лак для ногтей. Этот косметический продукт можно найти практически в любом доме, а если его нет, купить совсем несложно. Всё, что нужно сделать, — аккуратно нанести лак на повреждённый участок. После этого царапина становится практически незаметной, и автомобиль выглядит гораздо лучше. Такой метод уже давно стал секретным оружием опытных водителей, многие из которых всегда хранят небольшой пузырёк лака в бардачке.

Важно помнить, что лак для ногтей подходит только для маскировки небольших повреждений. С серьёзными глубокими царапинами он справиться не сможет, но для мелких дефектов этот способ идеален.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

