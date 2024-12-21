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Полезные опции современных автомобилей

Эти автоопции превращают поездку в удовольствие
2:17
Авто

Современные автомобили оснащаются всё большим количеством полезных опций, которые пока не получили широкого распространения среди водителей. Однако их использование может существенно повысить комфорт и безопасность за рулём.

Автовладелец за рулем в движущейся машине
Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автовладелец за рулем в движущейся машине

Эти технологии способны сделать управление машиной ещё приятнее. Если вы решите внедрить их в своё авто, поездки станут не только удобнее, но и безопаснее. Вот пять интересных решений, которые заслуживают вашего внимания.

Система курсовой стабилизации

Более известная как ESP, эта система предотвращает заносы и помогает автомобилю удерживать направление, даже на скользкой дороге. В наши дни она всё чаще входит в базовую комплектацию машин. Если ESP нет, но есть возможность её установить, это определённо стоит вложений.

Светоотражающие зеркала на новой подвеске

Появившиеся впервые на автомобилях Mercedes-Benz, эти зеркала значительно повышают безопасность ночной езды, предотвращая ослепление водителя светом фар позади и улучшая видимость. Сегодня такие зеркала можно найти во многих моделях или приобрести отдельно для установки.

Подогрев фар

В условиях снежных зим это одна из самых полезных опций. Подогрев фар заменил менее эффективные щётки, которые часто ломались и не справлялись с наледью. Благодаря подогреву, фары остаются чистыми даже при сильных морозах, что особенно важно для безопасности.

Камера заднего вида

Эта функция облегчает парковку и делает маневрирование намного безопаснее. Камера заднего вида позволяет лучше видеть обстановку позади автомобиля и идёт в комплекте с другими полезными устройствами, такими как датчики давления в шинах.

Дополнительные подушки безопасности

Дополнительные AIRBAG — это инвестиция в безопасность, особенно если вы часто возите семью. Современные технологии позволяют защитить каждого пассажира, минимизируя последствия возможных аварий. Если вы хотите, чтобы вождение приносило максимум удовольствия и безопасности, стоит обратить внимание на эти опции.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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