Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему кошка дерёт мебель и обои? Вот как бороться с привычкой питомца
Во Владивостоке украсили автомобиль гирляндами: восторг и критика
Признаки качественной икры: на что обратить внимание
Как простая вещь спасает ваши комнатные растения от вредителей
Стратегическое партнёрство — как Китай и Казахстан развивают зерновую отрасль
Важный момент, который вы могли пропустить в борьбе с целлюлитом
Как приготовить драники без потемнения картофеля
Учёные обнаружили способ, как вернуть раковые клетки в здоровое состояние
Сохранить фигуру стройной поможет эта простая привычка

Как самостоятельно почистить салон автомобиля

Как очистить салон автомобиля без химчистки
1:43
Авто

Химчистка салона автомобиля — это полезная, но дорогая услуга. Поэтому многие автомобилисты предпочитают проводить уборку самостоятельно, используя доступные и простые средства.

Чистка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка машины

Как приготовить эффективное средство для чистки

Смесь для уборки можно легко приготовить дома. Для этого потребуется:

  1. Мыльная вода.
  2. Немного пищевой соды.
  3. Столовый уксус.
  4. Сода и уксус, добавленные в мыльный раствор, создают жидкость, которая эффективно удаляет пятна и загрязнения с большинства материалов обивки, будь то ткань или кожа.

Как правильно использовать средство:

  1. Подготовьте сиденья. Очистите их от пыли и крупного мусора.
  2. Нанесите смесь. Используя жёсткую щётку, равномерно распределите жидкость по поверхности сидений.
  3. Протрите. Аккуратно очистите покрытие, уделяя особое внимание загрязнённым участкам.
  4. Удалите остатки. Протрите сиденья влажной тряпкой, чтобы убрать излишки средства.

Результат

После обработки тканевые и кожаные покрытия сидений снова станут чистыми. Никаких пятен и загрязнений не останется, а автовладелец сможет сэкономить значительную сумму, избежав обращения в химчистку.

Преимущества метода:

  • Экономия. Стоимость приготовления смеси минимальна.
  • Эффективность. Средство подходит для большинства типов обивки.
  • Простота. Процедура не требует сложных навыков или дорогостоящего оборудования.

Теперь чистота салона доступна каждому водителю без лишних затрат.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Наука и техника
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости Аудио 
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Красота и стиль
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год Аудио 
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Российский шоу-бизнес
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою Аудио 
Популярное
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения

Новоиспечённая невестка певицы Наташи Королёвой Мелисса Глушко отметила праздник.

Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Молдавия перейдёт на евро
Молдавия перейдёт на евро
Последние материалы
Как приготовить драники без потемнения картофеля
Важный момент, который вы могли пропустить в борьбе с целлюлитом
Учёные обнаружили способ, как вернуть раковые клетки в здоровое состояние
Сохранить фигуру стройной поможет эта простая привычка
Илон Маск сделал пугающий прогноз по поводу развития нейросетей
Врач в канун Нового года сообщила о синдроме праздничного сердца
Чем заменить традиционные блюда на новогоднем столе
Россия и Иран достигли стратегических решений по коридору Север-Юг
Как снег влияет на здоровье растений в теплице
Как оцениваются и продаются старинные монеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.