Гидрофобное покрытие для зеркал с помощью пены

Гидрофобное покрытие для зеркал своими руками

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители используют "антидождь" для защиты лобового стекла от капель воды. Это водоотталкивающее средство создаёт гидрофобный слой, благодаря которому вода не задерживается на стекле, а управление автомобилем в дождь становится намного комфортнее.

Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зеркало заднего вида

Однако не все знают, что подобная защита нужна и наружным зеркалам заднего вида. А вместо покупного "антидождя" можно использовать более доступное средство — пену для бритья.

Как пена для бритья заменяет "антидождь"

Пена для бритья создаёт гидрофобный слой на зеркальной поверхности, отталкивающий воду. Эффект сохраняется на несколько недель, а стоит такое средство значительно дешевле специализированных составов.

Инструкция по нанесению:

Очистите зеркало. Перед нанесением пены убедитесь, что на зеркале нет капель воды — поверхность должна быть сухой. Нанесите пену. Небольшое количество пены для бритья равномерно распределите по зеркалу с помощью салфетки. Растирайте до появления белёсого налёта. Как только слой станет сухим, аккуратно удалите его второй салфеткой.

В результате зеркало будет защищено от капель воды, а видимость в дождливую погоду улучшится.

Почему стоит попробовать?

Использование пены для бритья — это недорогой, но эффективный способ защитить зеркала от воды. Простота применения и продолжительный эффект делают этот метод особенно удобным для водителей, которые хотят сэкономить на специализированных средствах.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

