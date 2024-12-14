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Гидрофобное покрытие для зеркал с помощью пены

Гидрофобное покрытие для зеркал своими руками
1:39
Авто

Многие водители используют "антидождь" для защиты лобового стекла от капель воды. Это водоотталкивающее средство создаёт гидрофобный слой, благодаря которому вода не задерживается на стекле, а управление автомобилем в дождь становится намного комфортнее.

Зеркало заднего вида
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеркало заднего вида

Однако не все знают, что подобная защита нужна и наружным зеркалам заднего вида. А вместо покупного "антидождя" можно использовать более доступное средство — пену для бритья.

Как пена для бритья заменяет "антидождь"

Пена для бритья создаёт гидрофобный слой на зеркальной поверхности, отталкивающий воду. Эффект сохраняется на несколько недель, а стоит такое средство значительно дешевле специализированных составов.

Инструкция по нанесению:

  1. Очистите зеркало. Перед нанесением пены убедитесь, что на зеркале нет капель воды — поверхность должна быть сухой.
  2. Нанесите пену. Небольшое количество пены для бритья равномерно распределите по зеркалу с помощью салфетки.
  3. Растирайте до появления белёсого налёта. Как только слой станет сухим, аккуратно удалите его второй салфеткой.

В результате зеркало будет защищено от капель воды, а видимость в дождливую погоду улучшится.

Почему стоит попробовать?

Использование пены для бритья — это недорогой, но эффективный способ защитить зеркала от воды. Простота применения и продолжительный эффект делают этот метод особенно удобным для водителей, которые хотят сэкономить на специализированных средствах.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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