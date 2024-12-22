Audi закрывает завод в Брюсселе в феврале 2025 года

Audi закрывает завод в Брюсселе и переносит производство

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Audi объявила о закрытии своего завода в Брюсселе 28 февраля 2025 года, что приведёт к потере работы для 3000 сотрудников. Это решение отражает значительные изменения в стратегии компании, направленные на оптимизацию производства и снижение затрат.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi rs4

Почему завод закрывают

Завод в Брюсселе выпускал модель Audi Q8 e-tron, но низкий спрос на электромобиль и отсутствие покупателя для выкупа предприятия вынудили Audi закрыть производство. Закрытие является частью глобальной реструктуризации компании, направленной на повышение эффективности и адаптацию к новым рыночным условиям.

Перенос производства в Мексику

Audi уже запланировала выпуск преемника модели Q8 e-tron, который начнётся в 2026 году на заводе компании в Мексике. Этот шаг позволит снизить производственные издержки и улучшить логистику для поставок на рынки Северной и Южной Америки.

Социальные и экономические последствия

Закрытие завода нанесло серьёзный удар по экономике Брюсселя. Завод Audi был одним из крупнейших работодателей в регионе. Несмотря на обещания компании предоставить компенсации и программы переквалификации для сотрудников, потеря 3000 рабочих мест вызвала обеспокоенность в местном сообществе.

Будущее Audi

Решение о закрытии завода в Брюсселе подчёркивает намерение Audi пересмотреть свои глобальные приоритеты. Компания продолжает развивать электромобили, инвестировать в новые технологии и укреплять позиции на ключевых рынках, несмотря на временные сложности. Audi намерена сохранить своё лидерство в автомобильной отрасли, сосредоточившись на инновациях и стратегическом развитии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

