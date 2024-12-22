Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать идеальный флюид для вашего типа кожи
Самые распространенные ошибки при уходе за микроволновкой
Домик в деревне вечен - в России открыли новый способ сохранять молоко
Три породы кошек, которые не доставят хлопот в квартире
Якутия готовится к модернизации теплоснабжения
Как избавиться от сутулости и улучшить здоровье спины с помощью упражнений
Простые идеи для новогоднего декора, которые сделают ваш дом уютным
Пять важных причин отказаться от молока в кофе
Самые универсальные идеи для маникюра на любой случай

Audi закрывает завод в Брюсселе в феврале 2025 года

Audi закрывает завод в Брюсселе и переносит производство
1:53
Авто

Audi объявила о закрытии своего завода в Брюсселе 28 февраля 2025 года, что приведёт к потере работы для 3000 сотрудников. Это решение отражает значительные изменения в стратегии компании, направленные на оптимизацию производства и снижение затрат.

Audi rs4
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi rs4

Почему завод закрывают

Завод в Брюсселе выпускал модель Audi Q8 e-tron, но низкий спрос на электромобиль и отсутствие покупателя для выкупа предприятия вынудили Audi закрыть производство. Закрытие является частью глобальной реструктуризации компании, направленной на повышение эффективности и адаптацию к новым рыночным условиям.

Перенос производства в Мексику

Audi уже запланировала выпуск преемника модели Q8 e-tron, который начнётся в 2026 году на заводе компании в Мексике. Этот шаг позволит снизить производственные издержки и улучшить логистику для поставок на рынки Северной и Южной Америки.

Социальные и экономические последствия

Закрытие завода нанесло серьёзный удар по экономике Брюсселя. Завод Audi был одним из крупнейших работодателей в регионе. Несмотря на обещания компании предоставить компенсации и программы переквалификации для сотрудников, потеря 3000 рабочих мест вызвала обеспокоенность в местном сообществе.

Будущее Audi

Решение о закрытии завода в Брюсселе подчёркивает намерение Audi пересмотреть свои глобальные приоритеты. Компания продолжает развивать электромобили, инвестировать в новые технологии и укреплять позиции на ключевых рынках, несмотря на временные сложности. Audi намерена сохранить своё лидерство в автомобильной отрасли, сосредоточившись на инновациях и стратегическом развитии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии
Наука и техника
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии Аудио 
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Наука и техника
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли Аудио 
Ксения Бородина сняла ролик о совместной жизни с Николаем Сердюковым: открыла портал в ад
Российский шоу-бизнес
Ксения Бородина сняла ролик о совместной жизни с Николаем Сердюковым: открыла портал в ад Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Сводка с фронта на 22 декабря: Кураховская операция близка к завершению, ВСУ стали пятиться из Курской области Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Последние материалы
Как избавиться от сутулости и улучшить здоровье спины с помощью упражнений
Audi закрывает завод в Брюсселе и переносит производство
Простые идеи для новогоднего декора, которые сделают ваш дом уютным
Пять важных причин отказаться от молока в кофе
Урожай картошки без потерь: секреты агротехники
Самые универсальные идеи для маникюра на любой случай
Могучий Ли — НОАК тестирует современный лазер, способный прожечь броню
Апельсиновый сок и кариес: как снизить риски
Топ-5 лучших упражнений для сохранения молодости тела после 50 лет
Кристина Орбакайте нарядила с семьёй новогоднюю ёлку в американском доме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.