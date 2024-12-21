Hyundai объединяется с BAIC для развития на китайском рынке

Hyundai объявила о стратегическом партнёрстве с китайской корпорацией BAIC, чтобы укрепить позиции на быстрорастущем рынке электромобилей в Китае и найти пути возвращения на российский рынок.
Сотрудничество с BAIC открывает Hyundai доступ к мощностям китайских заводов, что позволяет оптимизировать затраты и быстрее выводить на рынок новые модели электромобилей. В планах компании — разработка бюджетных и премиальных вариантов, рассчитанных на широкий круг покупателей.
Этот шаг помогает Hyundai справляться с глобальными вызовами, включая усиление конкуренции в сегменте электромобилей и ужесточение экологических требований.
Китай остаётся ключевым направлением для Hyundai благодаря быстрому росту спроса на электромобили и поддержке этого сегмента со стороны государства. Партнёрство с BAIC позволяет компании укрепить позиции, используя развитую инфраструктуру и адаптированные к местному рынку технологии.
Сотрудничество с BAIC открывает Hyundai путь для обхода санкционных ограничений и возвращения на российский рынок. Благодаря использованию производственных мощностей BAIC Hyundai сможет предложить российским покупателям актуальные модели, включая электромобили, что укрепит присутствие бренда на постсоветском пространстве.
Hyundai и BAIC рассматривают партнёрство как стратегический союз для укрепления позиций на глобальном рынке. Выпуск совместных моделей, интеграция современных технологий и доступ к новой клиентской базе делают это сотрудничество выгодным для обеих сторон.
Hyundai продолжает демонстрировать гибкость и инновационный подход, укрепляя статус глобального игрока на фоне экономических и политических изменений.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Hyundai — корейский чеболь (конгломерат), основанный Чон Чжу-ёном.
BAIC Group — китайская государственная холдинговая компания, объединяющая несколько автомобилестроительных и машиностроительных предприятий.
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